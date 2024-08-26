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新北推防災社區增加收容處所演練　中和區外南里民學自主防災

▲新北推防災社區增收容處所演練。（圖／新北市社會局提供）

▲新北推防災社區增加收容處所演練。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

強化民眾面對災害應變能力，新北市社會局與消防局結合臺灣大學專業團隊合作，於中和區外南里辦理為期6個月的防災社區工作坊，並於今（26日）在中和復興國小體育館舉行地震災害及避難收容安置演練，讓里民加強防災相關知能，共同守護社區。社會局副局長吳淑芳表示，這次社會局特別規畫有別於一般性的防災演練，加入了避難收容處所的開設訓練，強化社區里民的災害應變。

中和區外南里防災社區演練，情境模擬以地震後發生瓦斯氣爆，從災害發生後的自主應變、里民受困及CPR、AED緊急救護、災情查通報、滅火至避難收容處所開設及關懷弱勢里民提供必要協助等，由里民自行擔任演練人員，也邀請錦和高中的青年防災大使加入，進行防災社區成果演練。

▲新北推防災社區增收容處所演練。（圖／新北市社會局提供）

▲中和區外南里里民情境模擬災害發生後的自主應變處理。

曾經擔任義消的外南里里長連顯達說，自己曾經歷過921大地震救災工作，深知災後救護和災民收容的重要性，便承接下此次演練單位重擔，邀集里內各鄰長、巡守隊、里民們約60位，一同參與防災社區課程學習。連顯達說，尤其感謝臺大氣候天氣災害研究中心的柯慨元博士，細心教導里民及志工們學習碰到災害如何應變，從防災編組、勘查歷史災點、學習避難收容處所架設、心肺復甦術等相關救護技能，都讓社區里民有很大收穫，感到相當有意義。

中和區長楊薏霖表示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，很感謝連里長勇於任事，讓外南里成為防災社區標竿，我們都希望「災害最好不要來，但當災害來臨時，相信我們都準備好了」。

▲新北推防災社區增收容處所演練。（圖／新北市社會局提供）

▲社會局副局長吳淑芳（中）與消防局副局長陳國忠（左）參與防災社區演練。

社會局副局長吳淑芳表示，一般的防災演練內容包含火災救援及逃生等項目、訓練為期四個月，但這次社會局特別規畫為期6個月的防災社區訓練，加入避難收容處所的開設演練，教導里民們當災害發生時，第一時間社區如何自主救災並開設社區避難收容處所、安置受災民眾，有條不紊地面對狀況、解決問題，希望有備無患、臨「震」不亂，透過不斷地演練，提供市民朋友學習減災、防災技能，一起守護家園。

消防局副局長陳國忠到場全程參與，對於防災演練表示肯定，他說防災社區的概念最重要的就是「社區能自救還能救人」，但災害有太多樣態，這場防災演練不是結束而是一個開始，平時就要透過不斷地自我演練，讓社區多一份保障。

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