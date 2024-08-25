天王級歌手Denny Caknan新北開唱　破萬印尼移工熱情響應

▲印尼天王級歌手Denny Caknan新北火熱開唱。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

神級歌手降臨，萬人朝聖！新北市政府勞工局與駐台北印尼經濟貿易代表處，今（25日）在板橋市民廣場舉辦「2024印尼移工文化嘉年華」活動，勞工局長陳瑞嘉及印尼辦事處勞工組組長Kadir皆到場致詞，並共切薑黃飯塔，象徵兩國友好關係。天氣炎熱並未阻擋印尼移工們對印尼知名情歌王子Denny Caknan（丹尼·栅克南）的熱情。從全台各地排除萬難來到現場，熱鬧活動吸引約1萬2千人，連經驗豐富的印辦都說「辦過這麼多活動從沒見過這麼多人」，全場移工大合唱更是嗨爆市民廣場。

▲印尼天王級歌手Denny Caknan全家與全場觀眾大合照。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北市的印尼移工朋友有4萬1千多人，另外印尼新住民也有4千多人，是移工人數最多的國籍，大家離鄉背井來臺灣，不論是從事看護工作，或是在製造業及其他重大公共工程建設都盡心盡力，對我們的國家、社會與經濟有相當大的貢獻，希望藉由此活動讓印尼移工及新住民朋友度過愉快的時光。最後他也提到，2025世壯運移工報名資格比照本勞，報名費還打八折，歡迎移工們踴躍參與。印尼辦事處勞工組組長Kadir也表示感謝主辦單位舉辦活動，並鼓勵移工透過合法仲介申請工作，在台灣安居樂業。

今日活動由來自印尼的移工搖滾樂團 SID'er ROSE帶來熱力的開場表演， 印尼時尚品牌Nusantara Mila Boutique 也以精緻的服裝設計和充滿活力的舞蹈，展示印尼的獨特藝術風格，受到觀眾的熱烈歡迎。此外，主辦單位特別邀請在Youtube、IG及抖音皆擁有百萬訂閱的創作才子Denny Caknan來台抒情開唱，他擅長將傳統印尼音樂元素與近年流行的Pop Jawa風格融合，創造出既本土又現代的音樂作品。今日Denny Caknan一登場便展現了他高超的演唱技巧吸引全場尖叫，大合唱的音浪差點震破耳膜，全場都拿出手機拍攝，跟著音樂一起晃動。

除了精彩的印尼舞團、服裝秀與移工樂團等表演，現場也安排印尼美食及傳統蠟染DIY，以及移工法令宣導攤位、免費視障按摩、義剪以及慈濟義診活動。期盼市民朋友們親自體驗異國文化的美麗與精彩。此外，本次活動也特別設置民眾休息區，讓移工帶被照顧者一起同樂，共同營造尊重多元、欣賞差異的友善環境。