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新北英雄隱身鄰里無私奉獻　侯友宜表揚百位環保志義工

▲侯友宜表揚百位環保志義工。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市113年環保英雄表揚大會。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局今（25日）舉辦「113年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜親自出席頒獎，表揚熱心環保事務的124名環保英雄，他表示，「奧運有英雄，環保也能出英雄！只要致力做好每一件小事，都是偉大且令人驕傲！」市長感謝他們在維護城市環境、推動低碳永續發展方面的貢獻，同時也感激里長、環保志義工、清潔隊員及全體市民對環境品質維護的辛勞與努力。

侯友宜表示，環保觀念在地扎根及與實踐是永續發展的重要關鍵，而這群隱身在鄰里巷弄間、無私奉獻的環保英雄功不可沒。新北市自100年起率全國之先首創辦理「環保英雄遴選計畫」，至今已表揚3,481位環保英雄。他們展現了堅定的信念和各自卓越的專長，積極幫助社區和里民，是環境教育最好的模範，也是新北市各區各里不可或缺的重要力量。今天特別頒獎表揚124位環保英雄，感謝他們為環境的付出，讓新北市擁有清淨美麗的家園，也期待大家繼續一起努力，推動綠色環保理念，實現城市淨零永續的願景。

▲侯友宜表揚百位環保志義工。（圖／新北市環保局提供）

▲獲得113年度環保英雄遴選永續資源組特優獎潘素娥女士（右2）及其親友與侯友宜市長合影。

環保局說明，環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」2組，今年特別新增設立青年特別獎，鼓勵年輕世代投入環保事務、發掘地方環保特點。今年共計182名參加，經過評選團初選與實地查訪後，共選出124名環保英雄，分別有2名特優獎、20名優等獎、38名甲等獎、3名青年特別獎及61名佳作獎，其中脫穎而出的2名特優獎，分別是新莊區雙鳳里的潘素娥里長及五股區民義里的柯美英小姐。

「資源永續組」特優獎為新莊區雙鳳里的潘素娥里長，她在里內默默奉獻30餘年，推動黃金資收站，將資收所得點滴攢存、購置廂型車「黃金資收號」，捐贈給丹心社區發展協會，用以提供長者、身障人士及孩童接送服務。此外，她也注重水資源的有效利用，以雨水回收系統灌溉可食地景，更設置了「桂咖巷」，種植桂花及咖啡樹，豐富社區的綠化空間，並透過手作體驗，向學童們推廣食農教育，啟發他們對環境保護的認識與熱愛。

▲侯友宜表揚百位環保志義工。（圖／新北市環保局提供）

▲獲得113年度環保英雄遴選環境美化組特優獎柯美英女士（右3）及其親友與侯友宜市長合影。

「環境美化組」特優獎由五股區民義里的柯美英小姐獲得，她擔任手作老師20餘年，發揮個人專長，教導里民利用閒置物再造成美麗的藝術品，不僅促進居民間的互動，更讓整個社區充滿了藝術氛圍。她還協助設計獨特的彩繪牆「民義里中雲獅舞獅團」，展現社區文化的多樣性和活力，也成為了社區的一大亮點。柯美英平時也積極參與環境維護、環境教育課程推廣及里內的改造工作，使每個角落都充滿生機和活力。

環保局表示，環保英雄不僅是表揚個人的成就，更希望藉此帶動更多人一起投入環保志業，讓環保理念紮根擴散，讓新北市成為生生不息的永續城市。

▲侯友宜表揚百位環保志義工。（圖／新北市環保局提供）

▲新莊區雙鳳里里長潘素娥女士攜手里內志工一起奉獻，讓社區環境更美好。

▲侯友宜表揚百位環保志義工。（圖／新北市環保局提供）

▲榮獲113年度環保英雄特優獎的柯美英女士（左）及潘素娥女士（右）。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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