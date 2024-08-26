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提升製造業防災能力　台南勞工局加強宣預防導感電與火災爆炸危害

▲台南市勞工局於26日在台南市南門勞工育樂中心，辦理「2024年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業相關從業人員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局於26日在台南市南門勞工育樂中心，辦理「2024年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業相關從業人員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現台南市黃偉哲市長建構「希望家園」的施政理念，台南市勞工局於26日在台南市南門勞工育樂中心辦理「2024年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業相關從業人員參加，以提升製造業勞工朋友的職安意識，並提醒雇主要確實遵守職安相關法規，建構安全的工作環境，以維護勞工工作安全。

本次宣導會邀請勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心薛明勝技正及林聖壹檢查員擔任講座，分別以「製造業感電危害預防相關法規解說與職災案例檢討」及「製造業火災爆炸危害預防相關法規解說與職災案例檢討」等製造業常見的職業災害類型為主題，向與會的人員作詳細說明，並透過職災案例探討發生意外的原因，並提出改善方法及如何預防發生相同事故的具體建議，以增進參訓學員的工安意識，提升預防職業災害的能力。

另也邀請台南市政府衛生局陳孟宏先生就「職場健康促進」議題，講解有關政府推動的成人預防服務，如：B型、C型肝炎篩檢、戒菸服務、健康飲食等內容，提醒勞工平時就要作好身體保健。最後並安排台南市政府警察局交通警察大隊許力生分隊長講授「上下班通勤交通事故預防」，提醒學員有關道路交通管理處罰的最新規定，以及講解如何正確使用路權以及防禦駕駛的觀念。

▲台南市勞工局於26日在台南市南門勞工育樂中心，辦理「2024年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業相關從業人員參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，建構安全友善的工作環境讓所有勞工朋友能平平安安、歡歡喜喜上班，抱著歡喜心共同努力打拚，才會有高的工作效率；下班後能快快樂樂回家享受天倫之樂，「拚經濟」與「顧家庭」兩者兼得，社會就充滿祥和氣氛，這便是黃偉哲市長推動「希望家園」的精神。希望透過本次「職業安全衛生宣導會」能加深雇主與勞工朋友的工安意識，讓職業安全衛生的觀念水平展開、全面向下扎根，達成降低職業災害的目標。

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