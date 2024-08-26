和臭屎味說掰掰！新北57處公有路外停車場污水接管完成

▲板橋新北市立圖書館停車場污水接管完成。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

每次去停車場停車時都會聞到一股屎臭味，尤其是越靠近人孔附近越濃郁，蚊子更是滿佈貼在地上，當你靠近時，蚊子還會一轟而散，此景真是讓人崩潰。為改善此現象，新北市水利局將57處公有路外停車場接管完成，這不僅降低了停車場維護管理成本，還解決化糞池人孔發臭問題。現在，不管是停車或牽車，都不用在忍受臭味而急沖沖離開。

水利局長宋德仁表示，公有停車場為市府交通局管理，由於都市發展較早，早期停車場大多採用化糞池或自設污水處理設施，為利改善停車環境，自2021年起，交通局委託水利局辦理污水接管工程，將停車場內的公共廁所納入公共污水下水道，今已全數接管完成，化糞池及污水處理設備廢除後，可有效減少孳生病媒蚊及臭味問題，讓民眾停車好安心。

▲中和民德立體停車場內部污水經改管後，匯流至公共污水下水道。

宋德仁指出，新北早期推動污水用戶接管時，主要為優先改善市民生活環境，在有限經費下全力進行家戶污水接管，接管戶數已達到全國最高的122萬4,094戶，包含改善使用頻率高的公園公廁88處及市民活動中心175處，現在公有停車場57處公共廁所也完成接管，提供民眾乾淨整潔的公共環境。

常在永和秀朗國小停車場停車的陳先生說，以前每次停好車，都能在地下室聞到化糞池的臭屎味，臭到只想趕快離開，就連小孩快閃尿了，也不敢用那邊的廁所，吵著要回家上廁所，最近發現臭味不見了，小孩也願意在場裡上廁所，原來是污水接管接到這裡，整個環境真的改善許多，停車也變得更舒適了。

水下水道不僅能改善居家環境，還能讓原本承受都市污水的河川變乾淨，在這一步步接管的過程中，城市正在蛻變，公共設施環境品質的提升，也象徵著城市的進步，未來，水利局將持續打造更優質的生活環境。

▲永和仁愛公園停車場污水接管完成後，整個停車場環境變好及停車更舒適。