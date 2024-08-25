新北開辦樹木修剪認證　第3梯次9／2開放報名

▲修剪認證課程術科考試實際現場施作測驗。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為避免樹木遭不當修剪並保護本市樹木，新北市政府景觀處每年辦理3梯次「景觀樹木修剪技術認證」培訓課程，主要透過專業課程講解及學術科測驗方式，培訓認證考試合格之樹木修剪人員，且自2020年起，新北市、臺北市及桃園市共同簽署「北北桃樹木修剪認證合作MOU」，其修剪合格證可互相認用，未來透過合格修剪人員之普及，提升大台北都會區綠色景觀品質。景觀處表示，第3梯樹木修剪認證預計於9月2日上午開放報名，報名採網路及傳真2種方式報名。

▲樹木修剪認證課程，學科由專家授以專業樹木修剪及保護知識，期以宣達及提高樹木保護概念。

景觀處表示，本市景觀樹木修剪技術認證之證照有效期3年，期滿需再次通過考試與認證，本梯次的樹木修剪認證活動學科課程邀請農業部林業試驗所吳副所長孟玲及邱志明前組長主講，主要課程為樹保法規、樹木生理結構、樹木修剪與維護、修剪人員安全衛生管理等內容，透過專家學者授以學員們專業樹木修剪及保護知識，期以宣達及提高樹木保護概念。

景觀處長林俊德表示，今年度樹木修剪認證課程第2梯次原於7月25及26日舉辦，但因凱米颱風因素而延期至8月27及28日舉辦，報名人數約127名，而本次第3梯樹木修剪認證活動預計於9月2日上午開放報名，報名採網路及傳真報名兩種方式，報名資格以從事相關景觀園藝人員為主，考試分為學科及術科測驗，並分2天進行。考試日期預計於9月25及26日舉辦，相關報名訊息及簡章資訊將於8月底公告於「新北市政府景觀處」官網（訊息專區／最新消息），請具資格且有興趣的民眾儘早報名。