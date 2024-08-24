3縣市飆37℃　中颱「珊珊」東北大迴轉直撲日本

▲今、明(24、25日)兩天「太平洋高壓」影響，高溫上看37度 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(24、25日)兩天「太平洋高壓」影響，各地熱如盛夏、高溫上看37度。下週一、二(26、27日)「太平洋高壓」減弱，下週三至週五(28至30日)盛行西南風，清晨與「陸風」輻合、西半部有雨。中颱「珊珊」下週二至週四(27至29日)再轉向東北大迴轉，下週二至週四、侵襲日本機率很高。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(24、25日)兩天「太平洋高壓」影響，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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▲3縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為北部23至37度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。中央氣象署也針對台北市、新北市發布橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣為黃色燈號，請注意。

週一、二(26、27日)「太平洋高壓」減弱、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下週三至週五(28至30日)盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與「陸風」輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地。





▲中颱「珊珊」潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

中央氣象署今(24)日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「珊珊」受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北、朝日本方向前進，下週二至週四(27至29日)再轉向東北大迴轉；下週二登陸前達最強。今(24)日2時「暴風圖抵達時間及侵襲機率圖」亦顯示，下週二至週四、侵襲日本機率很高。但登陸地點仍因大迴轉而有較大的「不確定性」，若有日本行程，應密切注意其動態。