午後雷雨下周會更猛　季風槽有建立跡象

▲今午後雷陣雨可能從山區擴展至大台北地區，下周雷雨將擴大。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

受太平洋高壓影響，周末高溫炎熱，有局部36度高溫，午後有熱對流雷陣雨，降雨熱區可能從山區擴展至大台北盆地；下周台灣將進入低壓區，午後雷雨有增多擴大趨勢，下周末南海季風槽有建立跡象，台灣天氣較不穩定，午後雷陣雨要留意瞬間強風強雨。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，本周末台灣受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，普遍高溫約32到35度，而大台北盆地及西部內陸部分地區有36度高溫出現機會。

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不過林孝儒表示，雖然各地早晚天氣較為穩定，但高壓勢力仍不足以完全抑制熱對流，因此午後受熱力作用影響，局部山區將有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨可能，亦不排除擴展至大台北盆地，有機會帶來短時較大雨勢。

位於台灣東南方遠洋面的珊珊颱風持續位於日本南方海面北上，林孝儒指出，珊珊颱風朝日本前進，對台灣不會構成影響，但反映出太平洋高壓有再度東退的趨勢，因此下周台灣將進入相對低壓區域的大氣環境，整體水氣漸增加，大氣狀態更加不穩定，午後熱對流的發展機會，將有增多擴大影響的趨勢，需更加留意旺盛對流所帶來的瞬間較大雨勢或雷擊現象。

下周三至下周五台灣轉為西南風環境，林孝儒表示，迎風中南部於清晨夜晚可能也有短暫陣雨機會。而在下周末來看，南海的季風槽有逐步建立的跡象，並可能進一步發展成季風低壓，儘管對台灣不構成直接威脅。但接下來台灣附近的環境就都比較不穩定且水氣持續偏多情況下，降雨型態將以午後熱對流雷陣雨為主，要留意熱對流所可能帶的瞬間強風強雨風險。