午後雷雨明襲中南部　珊珊升級中颱「路徑往西偏」

▲明天午後雷雨好發區為中南部和各地山區。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有午後雷陣雨，明天(24日)午後雷雨好發區移轉為中南部和各地山區，下周一低壓帶影響，水氣增多，午後雷雨區將擴及各地，中南部降雨也會增加。珊珊颱風今天下午2時增強為中颱，路徑往西偏移，預估下周二、三影響日本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲珊珊颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周有午後雷陣雨，天氣有悶熱情況，差異在周日前以午後雷陣雨為主，下周一後偏低壓帶環境，雖然不會一整天都下雨，但中南部降雨略為增加，清晨到上午有零星，各地午後有雷陣雨。

朱美霖指出，午後雷陣雨一旦發展會比較劇烈，今天北部、大台北、竹苗山區午後雷雨很劇烈，但明後兩天減緩，明天午後雷雨好發區為各地山區和中南部地區，以中南部較明顯，且會比較晚發展，下午或傍晚、晚間都要留意；另外下周一過後為低壓帶環境，水氣增多，中南部有降雨，午後各地都有雷陣雨機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

珊珊颱風今天下午2時已增強為中度颱風，朱美霖表示，珊珊颱風下午路徑預測往西偏，因此影響日本時間將往後延，且影響區域也會變得更廣，預估影響時間將延到下周二或下周三，可能影響九州或本州等地區。

溫度部分，朱美霖表示，周日前午後有雷雨影響，上午天氣晴朗，西半部高溫約33到36度，東部約32到34度，下周預估高溫可降1到2度，高溫約32到34度。

▼高溫趨勢。（圖／氣象署提供）