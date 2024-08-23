永和、公館淹水「水深及小腿肚」！畫面曝　網愣：汽車開過像海浪

記者施怡妏／綜合報導

午後對流旺盛，中央氣象署今（23日）下午3時15分，針對7縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署也發布淹水警戒，新北汐止、台北內湖都被列為一級，有網友分享新北市永和區的淹水狀況，車子開過去，宛如海浪般漸起大片水花；此外，北市公館區也傳出淹水災情。

▲公館淹水。（圖／翻攝自FB爆料公社）



臉書「爆料公社」貼出2則貼文，一個是新北市永和區國光路淹水狀況，水深及小腿肚，「車子開過水像海浪般進了一樓店家，影片中那兩個人是拿魚網在撈樹葉雜物的」。警方獲報到場，在現場放置三角錐並拉起封鎖線，提醒用路人改道。另外，台北市公館區也傳出災情，一整排停放的機車都泡在水中，馬路變成一片汪洋。

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▲新北市永和區國光路淹水。（圖／翻攝自FB爆料公社）



氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區及苗栗以南、東半部山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，相關地區民眾外出，要注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

＊豪雨：新竹縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區