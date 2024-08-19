60分鐘內連續咬傷17人　流浪狗發狂「飛撲啃咬男子臉」畫面曝

▲男子路邊遭流浪狗攻擊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名男子走回家門時，一隻流浪狗突然撲到他身上，狠狠咬傷他的腿和鼻子，恐怖攻擊過程全被家附近監視器拍下。當地媒體指出，這隻流浪犬疑似患有狂犬病，在1個小時內造成17人受傷，受害者包含婦女與兒童。

一隻流浪狗14日在北方邦戈勒克布爾市(Gorakhpur)瘋狂咬人，1小時內造成17人受傷。街上監視器拍到，22歲男子亞達夫(Ashish Yadav)在家門口附近接電話時，凶暴流浪狗突然衝到他身上，殘忍撕咬。

Stray Dog Attacks 17 People in Gorakhpur: Viral CCTV Footage Shows Terrifying Incident pic.twitter.com/SPXQMpWHjo — WarpaintJournal.in (@WarpaintJ) August 18, 2024

亞達夫被攻擊時試圖把流浪狗趕走，然而流浪狗仍沒有停止攻擊，後來還直接衝到他的臉上，狠狠咬住他的臉，導致他滿臉是血，然而狗離開後很快又攻擊另外一名女子，造成女子膝蓋和腿上有嚴重傷口，需要動刀。

亞達夫的父親表示，當他把兒子帶去醫院打狂犬病疫苗時，被醫院告知因為今日太多人遭到狗攻擊，狂犬病疫苗居然已經用完。當地居民則透露，之前也曾通報流浪狗攻擊人，可是當局沒有任何行動。

戈勒克布爾市政專員Durgesh Mishra表示，之前他沒有收到任何流浪狗相關投訴，當局除了定期進行流浪狗節育活動，也正在建造動物節育中心，並努力推動寵物接種疫苗。