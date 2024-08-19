情侶「中10萬元大獎」被跟蹤　家門口遭歹徒狂開多槍倒地畫面曝

▲2名男子搶劫中獎情侶被捕。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一對情侶在賭場玩吃角子老虎機贏得大獎，沒想到因此遭到2名歹徒鎖定，一路跟蹤2人回家，凌晨時在家門口遭到搶劫，並且身中多槍倒地，可怕過程全被監視器拍下來。

女子金(Kim Chambliss)與男友瓦爾(Val Delacruz)2日在坦帕市(Tampa)當地賭場玩吃角子老虎機贏得3,300美元獎金（約台幣10萬多元），2人凌晨5時左右回到家中時，突然遭到2名蒙面男子攻擊。

監視器畫面拍到，2名蒙面男子要求金與瓦爾交出身上錢財後，還對他們連開多槍，腿部中彈的金拼命尖叫一邊爬回家中，雙腿中彈的瓦爾則倒在家門前地上。金表示，「當時我聽到另一聲槍響，我的第一個想法是『他們殺了他』，整個人很崩潰、不停尖叫」。

幸好2人被送醫治療後已經沒有生命危險。瓦爾表示，當時他中槍後，凶嫌人仍冷血朝他身上開第3槍，是鄰居聽到槍聲出來察看，2名歹徒才離開，他因為失血過多倒在地上。

警方後來將2名歹徒34歲男子詹金斯(Marcus Jenkins)與36歲男子萊特(Tristin Wright)逮捕，調查發現2人在賭場時就已經鎖定2名受害者，後來一路開車尾隨受害者回家，被指控謀殺未遂、持槍搶劫、加重傷害罪。