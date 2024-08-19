10歲女童散步發現「5個巨大腳印」　專家驚：來自2億年前恐龍

▲10歲女童發現恐龍腳印。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名10歲女童放假在海邊散步時，意外發現5個巨大腳印，把她和媽媽嚇了一大跳，沒想到媽媽聯繫古生物專家後，發現這些腳印可能是來自史前時代的恐龍腳印，已有2億多年歷史。

10歲女童泰根(Tegan)放暑假時，與媽媽克萊兒(Claire)在威爾斯珀納斯(Penarth)當地海邊散步時，意外在石質海岸上發現多個巨大腳印，媽媽覺得這些腳印看起來很像是恐龍，便拍下照片，後來通報給博物館古生物專家。

Schoolgirl, ten, stuns experts after unearthing dinosaur footprints that had laid undiscovered for 200 million years

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威爾斯國家博物館人員對外表示，這些腳印每個間距約75公分，他們認為，這些腳印很有可能是真的恐龍腳印，來自一種身長約15英尺（約4.5公尺）長的卡米洛特龍(Camelotia)。

泰根開心表示，「這太酷了，太令人興奮了，我們只是出去散步隨便看看，我本來以為我不會找到任何東西」。她發現腳印的地點，與2021年4歲女童莉莉(Lily Wilder)在當地發現完好恐龍腳印的地點十分接近。

古生物學家豪威爾斯(Cindy Howells)向BBC表示，由於這次所發現的5個腳印間距固定，看起來像是左右腳踩踏留下，而非隨機不規則的洞，所以他們認為這些腳印非常有可能是真的恐龍腳印，也對泰根的發現感到興奮。