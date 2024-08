10歲女童散步發現「5個巨大腳印」　專家驚：來自2億年前恐龍

▲10歲女童發現恐龍腳印。(示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名10歲女童放假在海邊散步時,意外發現5個巨大腳印,把她和媽媽嚇了一大跳,沒想到媽媽聯繫古生物專家後,發現這些腳印可能是來自史前時代的恐龍腳印,已有2億多年歷史。

10歲女童泰根(Tegan)放暑假時,與媽媽克萊兒(Claire)在威爾斯珀納斯(Penarth)當地海邊散步時,意外在石質海岸上發現多個巨大腳印,媽媽覺得這些腳印看起來很像是恐龍,便拍下照片,後來通報給博物館古生物專家。

