賴清德YT推新企劃　以「新家人」視角敘述當總統心得

▲賴清德Youtube推出新企劃「賴桑與我第二季」，首集紀錄斑斑的入厝派對。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德6月30日參加屏東縣動物之家揭牌典禮時，當天看到斷肢的毛孩斑斑，立即表示未來搬進官邸後，要認養斑斑。而賴清德也實踐與斑斑的諾言，選在8月17日流浪動物日這天正式公布迎接新家人。這次也同步推出「賴桑與我」全新第二季企劃，首集就是「斑斑入厝派對」，畫面中賴清德與斑斑的互動畫面，令人備感溫馨。

影片中，賴清德為了迎接斑斑的到來，不僅早早就在官邸為斑斑佈置好睡窩、水碗、餐具，斑斑入厝當天，更準備了玩具、斑斑造型的寵物蛋糕等，副總統蕭美琴也送上寵物食品，顯見賴清德對斑斑到來的期待。

在斑斑到達官邸後，賴清德不僅親自出來迎接，更細心詢問愛狗人協會理事長斑斑的日常生活習慣，在牽斑斑進入官邸時，賴清德手上撐的傘更是傾向斑斑，保護牠不被雨水淋濕。

斑斑進到家中後，賴清德興奮獻上準備的禮物，更親自餵斑斑吃寵物蛋糕。賴還說，本來擔心原先已適應生活環境的斑斑，來到這邊是否還要再適應新的環境。愛狗人協會理事長顏杏娟則回答，「這是必經的過程，每一隻送養的毛小孩即使再不捨，都要放手讓牠去尋找自己的幸福」。

據了解，選舉年推出的首季「賴桑與我」，是透過賴總統與之前的愛犬「Luke」互動，闡釋賴總統從政生涯一路走來所經歷的重要事件與心得。節目廣受各界好評，這次推出第二季後，則將透過賴總統家庭的新成員「斑斑」，敘述就任總統後的心得，以及和新的毛小孩互動小故事。

賴清德也不忘提醒，近年來許多單位不斷推廣「領養取代購買、領養不棄養」，他認為，這不僅是重要的觀念，更是一個改變生命的行動。因人類棄養而在外流浪的犬貓，可能會對自然環境、台灣原生種造成影響，因此，希望大家一起努力，減少流浪動物，也嚴肅地看待自己對每個生命的承諾。

▲總統賴清德領養截肢狗狗「斑斑」。（圖／總統府提供）