2F冷氣機掉落「正中18歲男頭部」　印度奪命影片曝光

▲男子坐在機車上與朋友聊天，結果卻被冷氣裝置砸到頭部喪命。（圖／翻攝自NDTV）

記者詹雅婷／綜合報導

印度德里一名18歲男子17日坐在機車上與朋友聊天，當友人上前擁抱的那一刻，2樓一台冷氣裝置突然掉下，正好砸在18歲男子頭上，導致他當場死亡，朋友則是身受重傷。

NDTV、新印度快報等報導，事發於17日晚間6時40分左右，18歲男子吉特許查達（Jitesh Chadha）當時坐在機車上正準備出發，在建築物旁邊與17歲男子普蘭舒（Pranshu）講話。

▼以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

Video: Delhi Man Dies After AC Falls On His Head From 2nd Floor https://t.co/2n2CkEMJTU pic.twitter.com/nPo2ioQy6k — NDTV (@ndtv) August 18, 2024

根據案發當下的監視器畫面，當普蘭舒靠近擁抱、似乎是在跟吉特許查達說再見的那一刻，2樓的冷氣裝置突然掉下來，正好砸到吉特許查達的頭部。現場另一名正在講電話的民眾則是逃過一劫，毫髮無傷。

事發後，吉特許查達與普蘭舒兩人都被送往醫院，吉特許查達死亡，普蘭舒受傷住院中。針對此案，當地警方已展開調查。

▼當時還有另一人正在附近講電話，逃過一劫，並未受傷。（圖／翻攝自NDTV）