2F冷氣機掉落「正中18歲男頭部」　印度奪命影片曝光

▲男子坐在機車上與朋友聊天,結果卻被冷氣裝置砸到頭部喪命。(圖/翻攝自NDTV)

記者詹雅婷/綜合報導

印度德里一名18歲男子17日坐在機車上與朋友聊天,當友人上前擁抱的那一刻,2樓一台冷氣裝置突然掉下,正好砸在18歲男子頭上,導致他當場死亡,朋友則是身受重傷。

NDTV、新印度快報等報導,事發於17日晚間6時40分左右,18歲男子吉特許查達(Jitesh Chadha)當時坐在機車上正準備出發,在建築物旁邊與17歲男子普蘭舒(Pranshu)講話。

▼以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

Video: Delhi Man Dies After AC Falls On His Head From 2nd Floor https://t.co/2n2CkEMJTU pic.twitter.com/nPo2ioQy6k