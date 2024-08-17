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奧運金牌熱情不減！　基隆社區羽球聯誼賽開打

▲基隆社區羽球聯誼賽開打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市社區羽球聯誼賽開打。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

適逢台灣羽球男雙選手王齊麟、李洋在巴黎奧運奪得金牌，創下奧運羽球男雙史無前例的二連霸紀錄，基隆市為推廣羽球運動並延續這股熱潮，市府以運動i臺灣計畫於今（17日）在暖西國小羽球館舉辦了羽球社區聯誼賽。受奧運奪金激勵，吸引超過150位民眾報名參加，一同參與這場羽球饗宴。

基隆市教育處表示，本次聯誼賽項目有男、女子雙打組以及親子組共77組報名參加，現場還特別設置了互動闖關遊戲。讓來觀賽的民眾也可一同參與活動，只要闖完三個關卡，即可獲得神秘小禮物，吸引大批民眾不分老幼熱情參與。

▲基隆社區羽球聯誼賽開打。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，奧運金牌選手李洋是國立基隆高中體育班校友，連續兩屆在奧運賽場中奪得金牌，基隆人皆歡聲雷動。基隆市共有11所國小、1所國中及3所高中發展羽球專項，藉由各項計畫辦理多場羽球活動，為基隆市的羽球運動發展帶來新的動力，期望培育出更多像李洋一樣優秀的選手，為羽球運動發展奠定更堅實的基礎。

承辦此次賽事的崇右影藝科技大學江育銓博士說，希望透過此次賽事能更為推廣全民羽球運動，延續奧運帶來的運動熱潮，帶動全民健康。像這樣互相切磋技術的過程，不只可以提升自己的能力，也可以讓彼此有所互動交流。尤其是親子組的比賽，除了是當日最為精采、溫馨的項目，讓父母與孩子有更多的交流機會，讓孩子學習到溝通、交流、合作的重要，並創造親子間美好的回憶。

基隆市運動i臺灣計畫推廣全市運動風氣，受到奧運熱潮，未來將規劃更多相關運動課程及活動，期盼民眾能夠養成良好的運動習慣，為下一個奧運周期儲備更多優秀人才。若想知道更多活動資訊歡迎關注「基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉專。

▲基隆社區羽球聯誼賽開打。（圖／記者郭世賢翻攝）

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