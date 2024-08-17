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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「為罷免而罷免傷害民主」蔣萬安、李彥秀基隆掃街力挺謝國樑

▲蔣萬安、李彥秀到基隆掃街力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔣萬安、李彥秀到基隆掃街力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀於今（17日）赴基隆安樂市場與基隆市長謝國樑一同至樂一路福德廟參拜，並品嚐在地美食巷口郭記粿仔湯，熱情與攤販及民眾互動，並強調民眾一定要投下「不同意罷免」票，守護基隆的正直與善良。蔣萬安表示，反對為罷免而罷免傷害民主。

針對中選會16日公告罷免案成立，謝國樑表示，尊重中選會安排之日期，基隆市選委會絕對秉持行政中立，一切依法行政，絕無李進勇主委所述之「失序」情事發生。

▲蔣萬安、李彥秀到基隆掃街力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，選舉罷免都是憲法賦予人民的參政權，選務機關在選舉時鼓勵民眾投票，但在罷免卻毫無宣傳，以致民眾無法得知投票方式與選項。他期盼中選會與地方選委會能多加宣導罷免投票，提高投票率才是民主的展現，才能落實民主真諦。

謝國樑強調，基隆市正處於關鍵時刻，市民的選擇將決定城市的未來發展。他呼籲市民珍惜手中的選票，理性思考，守護基隆的未來，他也懇請市民朋友踴躍參與10月13日的投票，勇敢投下不同意罷免票。

▲蔣萬安、李彥秀到基隆掃街力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔣萬安強調，謝國樑市長任內對於兒童的照顧可謂不遺餘力，涵蓋提高營養午餐學生餐費，導入食安品管制度。他也提到，基北北桃1200交通月票，讓民眾轉乘大眾運輸已提高7.33%，他深信謝國樑可以讓基隆變得更加美好。蔣萬安進一步指出，這種為罷免而罷免的政治操作，是對民主的傷害。

立法委員李彥秀表示，謝國樑是最勇敢的市長，勇於捍衛市民財產。她呼籲基隆市民務必於10月13日出來投下「不同意罷免票」，一起挺基隆人的正直與善良。

▲蔣萬安、李彥秀到基隆掃街力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔣萬安、李彥秀到基隆掃街力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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