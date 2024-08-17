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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍設「基隆反惡罷事實專區」！轟中選會介入罷免　籲投「不同意票」

▲▼國民黨中央黨部「中選會無視行政倫理介入基隆罷免 揭開惡罷黑幕正面迎戰國家機器」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨中央黨部「中選會無視行政倫理介入基隆罷免 揭開惡罷黑幕正面迎戰國家機器」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

面對基隆市長謝國樑罷免案成立，國民黨今（17日）召開記者會，宣布「基隆反惡罷事實專區」正式上線，內容包括「惡罷時間軸區」、「粉碎謠言專區」、「翻新基隆亮點全解析」、「揭開弊案遮羞布」、「下載專區」等，呼籲大家10月13日一起站出來投下「不同意罷免票」，力挺謝國樑，反對惡意罷免與罷凌。

「善良選擇，1013反惡罷」，立委羅智強表示，中選會公布10月13日是罷免投票日，他認為這是不善良、不公平也不厚道的惡霸行為。罷免案起出是因為東岸停車場，然而東岸停車場二樓以上的商場所有權就是屬於基隆，財團利用前市長林右昌怠忽職守，甚至可能是刻意放水，不將商場登記為基隆市財產的漏洞，藉此侵奪基隆市的財產。這樣惡質的財團，任何有擔當的市長都會站出來阻擋，謝國樑勇敢捍衛基隆市財產，結果民進黨竟然用這個理由要罷免謝國樑？如今法院3度打臉net、民進黨以及大日公司，連三勝，請問民進黨、罷樑團體還在鬧什麼？

▲▼國民黨中央黨部「中選會無視行政倫理介入基隆罷免 揭開惡罷黑幕正面迎戰國家機器」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

羅智強進一步質疑，有關罷免案，中選會有中立、公正嗎？法定40天的查對時間，硬要下行政指導就是要30天，此外，各項選舉都選在禮拜六，為何罷免日期選在禮拜天？他揭露陽謀就是禮拜六，國家機器還要再動一整天。中選會主委李進勇是罷樑護航隊嗎？呼籲基隆市民，這不是謝國樑一個人的罷免，這次罷免是踩在基隆人厚道善良上的「惡罷」。10月13日，大家一定要站出來投下「不同意罷免票」。

基隆藍委林沛祥則表示，罷免民選首長時，應該用嚴格的檢視來看連署書是否是真實的？是否有偽造文書？政府是有查核事實的責任，但中選會在此案上，刻意地放水讓罷免案能夠成案。偽造部分，中選會函文說明，如果連署單中，連續筆跡相同、前後筆跡不同或是簽署欄中，如果有模糊或是蓋章，都不能視為有偽造之嫌疑，所以少寄了許多雙掛號；回函部分，過期、不回覆都算合格聯署，所以雙掛號1441份寄出去，寄回不到700份，被剔除的只有五份，而這五份是明確的說沒有聯署。

林沛祥認為，理論上以比例來說，真的可以送出去2萬1千到2萬3千份，這是合理的，如果依照連署總統選舉的嚴格度來算，這是可以追究妨礙選舉或偽造文書的責任，但中選會輕輕放過，他認為是2個前任基隆市市長惡搞現任基隆市市長。

發言人楊智伃列舉李進勇操控中選會影響查核事蹟，包括2024/06/13 無理要求基隆於30天內完成查對。並要求不同筆跡應視為有效連署。2024/06/17 發函要求查對要兩兩一組，逼得基隆人力吃緊。2024/07/08 罕見以親自專人送密件，緊迫逼人。2024/07/12 李進勇親自視察基隆選委會，到現場下指導棋。2024/07/17 再次要求不同筆跡應視為有效連署，無需查詢單等。她質疑李進勇的作為不就是放水放寬嗎？為了要讓這次罷免案順利成案嗎？

楊智伃也質疑民進黨祕書長林右昌，一、林右昌拿罷免案當成新北市長選舉墊腳石。二、東岸商場基隆市政府勝訴，林右昌立刻號召子弟兵支援連署。三、林右昌爛攤子留基隆，還在肖想新北市，拉民進黨陪玩。她表示，林右昌為了自己的政治的前途不斷犧牲基隆市民的權益，令人感到非常悲哀，試問曾經在基隆支持林右昌的基隆市民們看得下嗎？

▲▼國民黨中央黨部「中選會無視行政倫理介入基隆罷免 揭開惡罷黑幕正面迎戰國家機器」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

「無畏惡罷黑幕，國民黨守護基隆小組正式迎擊！」楊智伃並說明國民黨推出「基隆反惡罷事實專區」的網頁正式上線，內容包括「惡罷時間軸區」，讓大家了解惡罷起因就是民進黨護航林右昌弊案；「粉碎謠言專區」，簡易QA，回擊民進黨惡罷的荒唐理由；「翻新基隆亮點全解析」，整理謝國樑市府任內政績，市政前進不回頭！「揭開弊案遮羞布」，惡罷只是林右昌的遮羞布，五大弊案一次看！「下載專區」，用事實打破謠言，圖卡、短影音一起轉傳。呼籲大家利用專區上的資訊轉傳給所有的好朋友，邀請大家站出來支持謝國樑，一起反惡罷。

▲▼國民黨中央黨部「中選會無視行政倫理介入基隆罷免 揭開惡罷黑幕正面迎戰國家機器」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）
 

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