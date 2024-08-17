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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑罷免案10／13投票　李彥秀轟：民進黨「輸不起」的延長賽

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案成立，中選會昨日正式通過，將在10月13日進行投票。國民黨文傳會主委李彥秀今（17日）表示，罷免案導火線的「基隆東岸商場重新招標案」，司法已三度還謝國樑公道，因此，這場罷免案就是毫無道理的「政治鬥爭」，也是民進黨「輸不起」的延長賽。

李彥秀提到，作為罷免案導火線的「基隆東岸商場重新招標案」，基隆市政府在東岸商場產權法律上已經取得三連勝，司法早已還給謝國樑公道。謝國樑市長上任後，也積極解決林右昌留下的爛攤子，包括基隆田徑場3年未完工，基隆城際轉運站更是足足讓基隆市民等了五年，一直到今年七月謝國樑任內才啟用，基市美術館工程缺失高達363項。

李彥秀說，謝國樑的積極任事，認真打拚，讓林右昌不開心，讓民進黨不開心，不惜動用國家機器，動用網軍側翼「全黨打一人」。選舉罷免是憲法賦予人民的權利，但是把人民的權利惡意操弄為政治鬥爭的工具，仇恨動員的工具，就是對民主政治最大的羞辱。

李彥秀強調，國民黨以及全體黨公職會全力協助謝國樑做好市政，爭取建設，落實政見。基隆是台灣頭，更是台灣的驕傲，也要請所有基隆人站出來，挺的不僅是一位積極負責的市長，更挺台灣人的正直與善良，10月13日一起「反惡霸挺善樑」。
 

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