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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴基隆掃街挺謝國樑！　蔣萬安：遏制政治仇恨對立的火苗

▲▼台北市長蔣萬安出席2024天下城市高峰論壇。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票，國民黨目前已規劃一系列的助講行程，台北市長蔣萬安今17日到安樂市場與樂一路福德廟掃街。蔣萬安稍早在致詞時細數謝國樑政績，並要基隆市民站出來，投不同意票，「投不同意票」遏制這種政治仇恨對立的火苗，把它撲滅。

謝國樑罷免案投票日確定後，國民黨動起來安排各藍營大咖到基隆助講，未來9月黨籍立委將天天到基隆，蔣萬安今日到安樂市場與樂一路福德廟，張善政則在18日接力到成功市場支持謝國樑。

蔣萬安提到，謝國樑上任後努力推動基隆市政，謝國樑照顧小朋友非常用心，包含提高營養午餐補助，同時也加強食安管理系統，讓爸媽減輕負擔、讓他們吃得安心健康，長輩部分謝國樑也很用心照顧，在基隆成立長期照顧管理所，服務交通接送，看出來謝國樑就是個充滿愛、貼心市政的好市長。

蔣萬安續指，「基北北桃合作平台」也讓四縣市的交通運輸有成果，包括，去年四縣市提出1200交通月票，讓很多跨縣市的民眾可以享用，目前為止也讓過去開車、騎機車的民眾轉換搭乘大眾運輸，比例高達7.33%，比預期高出很多比例。

此外，蔣萬安也說，教育的部分，謝國樑也引進國際教育資源，讓高中生可以去上柏克萊大學的課程，種種具體政績，都看出謝國樑的用心，未來一定可以讓基隆變得更好更美。

蔣萬安強調，面對只為罷免而罷免的政治操作，這是傷害台灣的民主，呼籲民眾用手中的這張選票，「投不同意票」遏制這種政治仇恨對立的火苗，把它撲滅。

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