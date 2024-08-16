康寧大學視力科營隊　攜手三峽國中紮根視力保健

▲▼ 康寧大學攜手三峽國中視力保健營隊 打擊低視力 引領視力保健轉型 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

3C產品的流行，民眾對於用眼需求大幅的提升，同時也增加了眼睛的負擔，康寧大學視光科假三峽國中舉辦「Better Vision,Healthier Life視力保健營隊」圓滿落幕。康寧視光科林蔚荏主任感謝卓冠廷議員的協助，在為期三天的營隊中，不但提升三國中師生的視力保健意識外，同時也增設不同的主題活動，透過趣味互動的形式讓國中階段的學生們深入了解視力相關的健康課題意義非凡。

營隊的第一天以「相見歡與基礎眼球構造及解剖」為主題。20位國中生們從課程裡專業中，視光科師生詳細介紹眼球的基本構造，包括角膜、虹膜、水晶體與視網膜等部分。為了加深記憶透過實際豬眼睛的解剖課程，擺脫以往只有在課本上看到眼球的圖片，並透過闖關遊戲加深印象。林蔚荏也提及，學員們透過手工研磨鏡片、隱形眼鏡衛教知識、VR眼鏡製作等，進一步理解這些視力問題的成因及解決方案，聚焦於近視、遠視、散光及矯正方式。

營隊的最後一天以「低視力」為題，三峽國中學生們清楚了解低視力患者的生活各種挑戰，通過模擬體驗活動，如戴著模擬眼鏡使用望遠鏡、放大鏡等視覺輔具，清楚感受低視力對日常生活的影響，並且透過手工製作望遠鏡，了解望遠鏡的設計原理。最後，營隊還特別安排了RPG遊戲，讓每位學員把三天所見所學透過遊戲闖關的形式來再次回憶令人感動。

三峽國中林武龍校長表示，康寧大學視力保健營隊獲得了參加學生及家長的高度評價。學生們表示，透過這三天的活動，他們不僅學到了豐富的視力知識，還體會到了視力健康的重要性和維護方法。家長們也認為這不僅增進了國中端孩子們對視力保健的認識，也提升了全家的視力健康意識。

最後，康寧大學陳清溪校長也提到，「Better Vision, Healthier Life」視力保健營隊的舉辦，不僅為學生們提供了豐富的學習經驗，也為未來的視力保健教育工作樹立了新的標杆。未來，康寧大學視光科也將繼續致力於推廣視力保健知識，並成為大健康產業的一環，讓健康照護智慧科技教學成為運用之典範。