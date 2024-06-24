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康寧大學師生虛擬投資競賽獲獎　打造多元收入建立正確理財觀

▲▼ 康寧大學企管系學生在全國大專暨高中職虛擬投資競賽大專組。 。（圖／康寧大學提供）

▲康寧大學企管系學生在全國大專暨高中職虛擬投資競賽大專組 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

時下最流行的「金錢信念藍圖」課程地圖，就在康寧大學的企管科裡找的到。康寧大學企業管理系(科)學生甫在全國性投資理財競賽中獲得佳績，充分展現了系上學生的投資理財專業能力，康寧大學陳清溪校長特別利用座談機會來給師生們鼓勵並頒發獎金表揚同學優異表現。

▲▼ 康寧大學企管系學生在全國大專暨高中職虛擬投資競賽大專組。 。（圖／康寧大學提供）

企業管理科張仲廷同學榮獲2023宏國德霖企管盃全國大專暨高中職虛擬投資競賽大專組第三名，在這項競賽除了考驗學生的投資決策能力外，胡珮高老師指導時也說，投資理財其實也可以意識到自己對金錢的信念要有所修正，然後付諸行動，徹底換上新信念，例如:打造多元收入才是真正的鐵飯碗，因為有了多元收入，就能財富自由，並讓自己的生活更好、擁有更多的選擇。人是群體動物，容易受到身邊人影響，如果沒有周遭人的支持，就自己可以支持自己，自己強化信念每天看、每天念、每天想，然後付諸行動並以美好經驗增強信念。

▲▼ 康寧大學企管系學生在全國大專暨高中職虛擬投資競賽大專組。 。（圖／康寧大學提供）

企業管理科鍾珮珊主任也說，在投資理財課程中，企管科的倪翊瑄、王靖渝、楊竣安三位同學榮獲2023第七屆元大飆股校園投資模擬競賽團體組第11名，楊竣安同學更在個人組中獲得第16名的佳績，不要小看這項競賽，這幾位僅17歲的學生，小小年紀，能在全台將近127所大專院校、超過3,000名學生競爭中，在徐鵬翔老師的指導下，脫穎而出實屬難得。值得一提的是，徐師本人也在2023虎尾科技大學全國虛擬投資競賽中榮獲第二名佳績，師生同賀。

▲▼ 康寧大學企管系學生在全國大專暨高中職虛擬投資競賽大專組。 。（圖／康寧大學提供）

康寧大學陳清溪校長表示，學校為因應AI人工智慧的快速發展，環境改變很快，一定要彈性應變，唯有不斷學習，增加自己的知識及技術，才能因應快速變化的環境。

康寧的林柏岡同學年紀更小，高一的年紀在2024全國大專院校槓桿保證金模擬交易競賽與王靖渝、何卉芳、倪翊瑄、楊竣安、鄭宇翔同學皆在2024第十八屆大葉財金全國高中職股王爭霸賽中，投資年化報酬高達131.78%，充分展現了投資理財專業能力，並榮獲不錯的名次與佳績，兩個比賽吸引2000多名和1500隊4000人參加，康寧大學企業管理系的師生在各項全國性投資理財競賽中屢創佳績，充分展現了系上學生的投資理財專業能力，更為系上增添了不少光彩，更感謝對該校所付出教學成果給予高度肯定。

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