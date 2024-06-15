康寧大學畢業典禮　404位畢業生展翅高飛邁向新旅程

▲康寧大學畢業典禮 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

康寧大學112學年度畢業典禮15日舉行，共有404位畢業生即將邁向人生的新旅程。畢業典禮當日活動包含啦啦隊與熱舞社的精采表演、各系科在校生推派代表輪番演出，彰顯著優良傳統之傳承，在校師生用滿滿的祝福來歡送所有畢業生。

▲康寧大學畢業典禮，校方代表頒發畢業證書給畢業生 。（圖／康寧大學提供）

首先由本校甫贏得多項榮譽的競技啦啦隊開啟畢典序幕，三連霸蟬聯女子團體組冠軍演出果然吸引大家的目光，熱舞社的勁歌熱舞也讓所有人看到同學允文允武的優秀表現。前教育部吳清基同時也是康寧大學的董事也勉勵畢業生，他親自見證康寧大學的成長，更感謝吳慶堂董事長對該校所付出教學成果給予高度肯定。



吳慶堂董事長則客氣感謝各界對康寧的支持，也嘉許全校師生的出色表現外，也期勉畢業生在求學或工作中，遇到任何問題或困難都要正向思考，要付出不亞於任何人的努力，以及不斷精進自己的能力才有成功的機會，勇於開創無限未來，並祝福所有畢業生前程似錦、展翅高飛。

康寧大學陳清溪校長致詞時首先感謝所有家長親友今天出席並見證子女學成榮耀的時刻，康寧大學的畢業生除護理、視光兩科在國考的成績屢創新高，考上國立大學的人數更節節攀升，顯然在學的這段期間所學習的「正向思考」、「快樂學習」、「燦爛人生」箴言一一落實。今天用3句話勉勵各位畢業生，第1要建立良好的人際關係，實踐本校推動的3好運動，存好心、說好話、做好事，擁有一顆善良的心。第2是要用心做好每一件事情，所有品質來自於用心，做事要有品質才會得到別人的敬重。最後是要終身學習，未來因應AI人工智慧的快速發展，環境改變很快，一定要彈性應變，唯有不斷學習，增加自己的知識及技術，才能因應快速變化的環境，康寧的畢業生已經準備好蓄勢待發了。

典禮上，各界貴賓以及所有董事均到場給予畢業生勉勵與祝福外，畢業生們也向所有師長獻上最隆重的敬意，最後，由畢業生五專部護理科5仁徐楨喜、大學部幼保系4忠吳臻昀、進修部幼保系2忠田容三位同學代表致答謝詞，在校生幼保系3忠陳芷柔同學代表在校生祝福，本校112級也在所有家長親友的祝賀下圓滿結束，所有畢業生共同向空中拋出彩帶，為學習生涯劃下完美句點。