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康寧大學啦啦隊奪雙冠　團體組冠軍三連霸

▲▼ 康寧大學啦啦隊三連霸蟬聯女子團體組冠軍 。（圖／康寧大學提供）

▲康寧大學啦啦隊女子團體組三連霸，一般嘻哈雙人組中也摘得冠軍 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

112學年度大專啦啦隊錦標賽甫落幕，康寧大學啦啦隊不僅蟬聯女子團體組冠軍，實現三連霸，更在一般嘻哈雙人組中摘得冠軍，連續兩年稱霸，一般嘻哈雙人組則由康寧大學雙姝資管科王郁喬、企管科沈芯妤強強聯手，靠著流暢吸睛的舞步搶下隊史第二座金盃，完成二連霸，一般女子五人組也斬獲亞軍。

▲▼ 康寧大學啦啦隊三連霸蟬聯女子團體組冠軍 。（圖／康寧大學提供）

帶隊教練邱淑媛老師感謝康寧大學吳慶堂董事長與陳清溪校長的全力支持，無論是場地、設備還是資金，校方都提供了大量資源，使得啦啦隊能夠專心訓練，她同時歡迎更多有志於啦啦隊運動的學生加入康寧大學，共同為校爭光。

▲▼ 康寧大學啦啦隊三連霸蟬聯女子團體組冠軍 。（圖／康寧大學提供）

康寧大學校長陳清溪表示，競技啦啦隊（Cheerleading）是一項結合體操、特技、口號及舞蹈編排的高強度運動；啦啦隊不僅僅是為了在比賽中為支持隊伍加油，更是一項充滿激情與活力的競賽項目。在台灣各級學校中，啦啦隊比賽一直是備受矚目的焦點，每次比賽場上，選手們身著鮮豔的服裝，展示著充滿活力的舞步和精湛的技巧，為現場觀眾帶來無數的驚喜和掌聲。本次112學年度大專啦啦隊錦標賽中，康寧大學以其卓越的表現和高度的專業素養脫穎而出，成為本次賽事的一大亮點；學校在女生團體組中，以最大的組數和最高的成績統計再次獲得冠軍，成功實現三連霸的壯舉。此外，在一般嘻哈雙人組中，康寧大學再度奪冠，連續兩年蟬聯該項目的冠軍，而在一般女子五人組中，康寧大學也以出色的表現獲得亞軍。

康寧大學啦啦隊在每場比賽中都展現了極高的競技水平和創意，尤其在舞步、特技和隊形編排上必須不斷創新，結合現代流行元素，融入獨特的動作和造型設計，使得每次表演都成為視覺和聽覺的盛宴，隊員們在比賽中充滿自信，這種自信也感染現場每一位觀眾，創造出一種歡樂和積極向上的氛圍。

本次錦標賽的成績各組成績如下：
女生團體組
第一名：康寧大學(三連霸)

一般嘻哈雙人組
第一名：康寧大學(二連霸)
獲獎同學-資管科王郁喬、企管科沈芯妤。

一般女子五人組
第二名：康寧大學
獲獎同學-幼保科詹詩涵、護理科楊佳沛、黎芯語、陳彥君、動畫科陳韻捷。

 
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