康寧視光國考密集訓練解題 　助學生考取驗光師執照

▲▼ 康寧視光國考密集訓練解題班 全力衝刺為考生做足準備。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



康寧大學視光科應屆畢業生，將於113年7月27~28共二日，接受驗光師國考的測驗，同學們自今年六月初畢業至今，每天皆如時返校在教室閉門苦練，由科主任帶領科上名師教導學生進行練習解題與模擬考各項測驗，並於考後隨即進行解析，強化學生考照知能及熟練題型，期能一舉通考選部驗光人員考試，獲得一張自我肯定與榮耀的驗光師執照。

康寧大學陳清溪校長表示，該校視光科成立於102年，目前設有二專在職專班及五專部，驗光人員法自105年立法通過後，驗光人員成為台灣第15類醫事人員，106年開始舉辦驗光師、驗光生考試，康寧擁有視光科一直是北台灣致力於優質大健康產業的醫療教育重要一環，視光科畢業的學生在業界表現頗受各大醫療機構與業者肯定，更勝以往的是108年陳柏維同學更榮獲驗光師高考榜首殊榮實屬難得，而且在歷年應屆考照成績單皆在全國專科中名列前茅。

視光科林蔚荏主任表示，能考上驗光師的人並非特別擅長讀書，而是能清楚理解出考試科目的底層框架，所以每年在畢業後的一段時間，科上會密集安排專業的師資來幫國考的學生進行練習與各種考前模擬測驗，目的就是希望能金榜題名。

視光科應屆畢業生高同學說，當她進到視光科的那一刻起，學校就不斷積極安排證照的考取，就是希望我們能夠在未來發展上更加順遂，能考上固然重要，成績好看與名次也都是其次，她覺得學校就是不希望自己的未來因為沒有證照而止步於此。

依考選部規定，視光系科學生不分全職學生或在職學生，均須分別至驗光所與眼科醫療機構「各」實習320小時，總計640小時，才能取得驗光人員報名國考資格。視光科每年在畢業後特別會為國考的學生進行密集的訓練外，更與各大眼鏡公司或眼科診所共同舉辦提升專業視光產業軟實力活動，透過此活動來了解臺灣隱形眼鏡產業的各種趨勢外，更希望幫助同學了解怎麼行銷自己，協助讓即將踏入職場的社會新鮮人有選擇更多職場的機會，期待國考過後新的一批驗光專業生力軍，在視光產業上發光、發亮，展現美好成就。