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康寧大學教育數位轉型　引進模型訓練軟體打造AI健康照護

▲▼ 康寧大學攜智泰科技AI模型訓練軟體 打造AI健康照護列車 引領教育數位轉型 。（圖／康寧大學提供）

▲▼ 康寧大學攜智泰科技AI模型訓練軟體 打造AI健康照護列車，引領教育數位轉型 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

康寧大學攜手3DFAMILY智泰科技（簡稱智泰科技）並捐贈總價值3.2億800套之VisLab AI模型訓練軟體予康寧大學作為健康照護與智慧科技應用課程教學及研究使用，由康寧大學陳清溪校長與智泰科技許志青董事長於該校國際會議室舉行捐贈儀式。

康寧大學陳清溪校長、李惠玲副校長、彭賓鈺教務長、謝研發長銀沙、資圖中心陳宗騰主任、護理健康學院丁先玲院長、商業資訊學院陳秀珍院長、護理科呂莉婷主任、視光科林蔚荏主任、嬰幼兒保育學系（科）梁可憲主任、數位影視動畫科藍靜義主任、企業管理學系（科）鍾珮珊主任、應用外語科李金瑛主任、長期照護學系全體教師等校內外貴賓共同見證。

▲▼ 康寧大學攜智泰科技AI模型訓練軟體 打造AI健康照護列車 引領教育數位轉型 。（圖／康寧大學提供）

捐贈儀式中，陳清溪校長頒發感謝狀予許志青董事長並感謝智泰科技捐贈800套VisLab AI模型訓練軟體，協助康寧師生整合現在最夯的AI相關知識，並進行跨領域學習與實務應用，即便AI領域學校正在起步，但隨著今年黃仁勳AI旋風帶動下順著潮流，希望能扎根醫療照護專業。許志青董事長表示該軟體對長久以來著重在護理與長照專業相關產業培育人才的康寧大學師生來說可以運於教學與研究上，能更加落實深耕智慧健康照護、智慧照護、AI機器人及商業智慧等課程多元發展，對未來社會所需的跨領域人才培育，可謂是如虎添翼。

▲▼ 康寧大學攜智泰科技AI模型訓練軟體 打造AI健康照護列車 引領教育數位轉型 。（圖／康寧大學提供）

長期照護學系陳秀珍主任說明將與智泰科技針對AI在身心靈大健康的應用上進行產學合作，先為社區民眾健康檢測並建立個人AI數位健康模型，幫個人的健康先把關，打造AI健康照護列車，慢慢讓新型態科技帶給社區長輩健康快樂的生活。

▲▼ 康寧大學攜智泰科技AI模型訓練軟體 打造AI健康照護列車 引領教育數位轉型 。（圖／康寧大學提供）

最後，陳清溪校長也提到，希望本校未來強化總體人工智慧應用人才之培育，鏈結康寧健康產業需求，提升學生就業競爭力，並成為大健康產業的一環，健康照護智慧科技教學大學運用之典範。

 
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