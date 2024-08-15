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侯友宜歡迎奧運英雄回新北　向選手們努力奮戰致意

▲侯友宜歡迎奧運英雄回新北。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市長侯友宜歡迎奧運英雄回新北。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（15日）出席「臺灣驕傲 新北榮耀 感恩茶會」，向出賽巴黎奧運的所有新北運動員表達最誠摯敬意，感謝他們在國際賽場上努力奮戰、盡全力展現平時訓練成果，帶給國人無限感動。

侯友宜表示，選手、教練和訓練團隊走過漫長艱辛的訓練過程，征戰世界賽事，展現堅韌精神、為國爭光，無庸置疑是「臺灣的驕傲、新北的榮耀」。侯友宜也說，觀賽時國人不分你我，為選手們加油打氣，令人動容；他也於茶會現場致贈每位選手專屬應援毛巾，並讓現場選手及教練於身上的白T簽名，表示自己是頭號粉絲、會永遠為選手們應援。

▲侯友宜歡迎奧運英雄回新北。（圖／新北市體育局提供）

▲侯友宜15日出席感恩茶會，向出賽巴黎奧運的所有新北運動員致意感謝。

體育局表示，感恩茶會後展開全臺首場奧運選手簽名會，拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等皆出席與民眾們現場互動，現場吸引超過1500位民眾，讓選手們感受大家的熱情與支持，也更有動力地去迎接下個階段的挑戰。

體育局也補充，巴黎帕運將於8月28日至9月8日舉行，臺灣代表團共計13人，其中年僅17歲桌球小將陳柏諺來自新北市海山高中，邀請大家一起為柏諺及各參賽選手們加油，更多相關運動資訊可關注「新北運動聚點」臉書粉專。

▲侯友宜歡迎奧運英雄回新北。（圖／新北市體育局提供）

▲侯友宜請現場選手及教練於身上的白T簽名，表示自己是頭號粉絲、會永遠為新北選手們應援。

▲侯友宜歡迎奧運英雄回新北。（圖／新北市體育局提供）

▲感恩茶會後，拳擊金牌林郁婷、柔道連珍羚、體操丁華恬、跆拳道羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等出席奧運選手簽名會，感受大家的熱情與支持。

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