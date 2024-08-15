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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德高規格迎接台灣奧運選手　總統府派對佈置搶先看！

由 @william_chingte 發佈
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記者陶本和／台北報導

「Our Heroes！Team Taiwan，台灣英雄，榮耀同行」活動將於16日下午登場。總統府內近日也加緊腳步各項佈置與彩排工作。總統賴清德今（15日）晚間在threads上搶先開箱現場佈置。從車廳榮耀劍門、敞廳英雄派對、三樓迴廊勝利通道到大禮堂，每一個環節與角落都經過精心設計。

有關台灣英雄派對府內佈景，進入車廳有榮耀劍門迎接代表團選手，派對區則特別規劃時尚拍照區、手作紀念品體驗區、飲料小點心慶祝吧，並請來台灣插畫家現場為每位凱旋歸來的英雄，製作個人專屬插畫。其中，令人眼睛一亮的是，敞廳現場有一面「台灣英雄插畫背板」，每一位代表團選手的英姿都被如實呈現在插畫牆上。

▼總統府舉辦台灣英雄派對內部佈置搶先看，敞聽設有「台灣英雄插畫背板」。（圖／賴清德threads）

▲▼總統府舉辦台灣英雄派對內部佈置搶先看。（圖／總統府提供）

據了解，日前總統府音樂會上歌手沈文程與邵大倫飆唱動漫神曲「直到世界的盡頭」，當時背後螢幕結合舞台主視覺，並搭配60位前往巴黎奧運選手的滿版插畫，壯觀畫面令網友直呼太經典。如今賴清德直接將當時看板搬進總統府，特別打造高四米、寬七米的巨幅插畫牆，再現奧運英雄們的帥氣英姿。

完成這幅作品的插畫家魚丸與團隊們表示，在總統府音樂會前，他們花了近兩週時間完成奧運選手畫作，為台灣好手們加油打氣，如今選手凱旋歸來，創下2金5銅好成績，為了歡慶榮耀時刻，於是再度拿起畫筆，紀錄選手們在奧運賽場上奮鬥自信的閃耀時刻，獻給為台爭光的奧運英雄們。期待選手在踏進總統府那刻，能夠感受到滿滿的能量與感動，也邀請各界朋友透過直播欣賞作品，一起參與這場國家英雄盛典。

▼總統府舉辦台灣英雄派對內部佈置搶先看，三軍儀隊搭起劍門迎接。（圖／賴清德threads）

▲▼總統府舉辦台灣英雄派對內部佈置搶先看。（圖／總統府提供）

▼總統府舉辦台灣英雄派對，賴清德將於三樓經國廳接見。（圖／賴清德threads）

▲▼總統府舉辦台灣英雄派對內部佈置搶先看。（圖／總統府提供）

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