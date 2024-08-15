行政院啟動體育部籌備小組　吳沛憶提三建議：打造更強台灣隊

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院於15日宣布成立體育暨運動發展部籌備小組。民進黨立委吳沛憶表示，行政院已經啟動「升格體育部」作業，這是台灣導入全新的運動政策思維契機，她有三項建議，希望加緊衝刺，打造更強的台灣隊。

吳沛憶指出，「體育暨運動部」是總統賴清德政見，也是她的競選政見，她進入立院來一直在和體育署討論。不只是新部會，而是運動政策思維的改革。

吳沛憶也提出三建議，首先，運動外交要有專責單位。這次林郁婷被惡意攻擊，顯示國際發聲的重要性。到國際參賽就是外交，我們必須加強運動外交，在遭遇不公的待遇時，迅速對國際發聲。另一方面，透過運動賽事、訓練交流合作，也能提高台灣的國際參與。

第二，吳沛憶說，國手培訓要更靈活 。體育署的國手培訓，是把國手、教練集中在國訓中心，關起門密集訓練。這是要選手專心，但每個單項運動發展性不同，每個選手條件也不同。對有些選手和教練來說，為了積分賽，長達一至二年離開原屬工作、家庭，進駐國訓領取生活津貼，是另一種負擔。

吳沛憶舉例，像是霹靂舞，少了與原屬社群的交流，有可能失去技術提升的機會。霹靂舞比的不只是動作難度，還包括音樂性、創意、招式多元性。因應新興運動的崛起，在集中式培訓外，要給選手更多的選擇。

最後，吳沛憶說，有全民運動風氣，運動產業才會蓬勃，過去政府的運動思維，只有競技體育，仰賴單項協會。台灣從小只有參加校隊和不會運動兩種人。歐美許多國家都有社區俱樂部，從小培養運動風氣，帶來國民健康，也成為「買票觀賽」運動產業的底氣。

吳沛憶表示，台灣這幾年社區運動興起，足球、棒球都有愛好者自行組隊參加的聯賽。很多小朋友都參與其中。但政策並未跟上，現在的體育署沒有專門的「社區運動」業務。未來運動部必須有社區運動政策，納入包括運動聯賽、滑板、霹靂舞等新興運動項目等。

吳沛憶強調，行政院已經啟動「升格體育部」作業，這是台灣導入全新的運動政策思維契機。運動產業的蓬勃能夠延長選手退役的職業生命，同等重要，她也正籌備邀請專家、民間一起討論。台灣的國手有好表現，運動組織跟政策更要跟上。