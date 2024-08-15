疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟露面回應：不好的地方改進

▲奧運羽球男雙金牌王齊麟。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣羽球選手王齊麟，在巴黎奧運完成金牌2連霸，近期因女友接機造成不少風波，如今又被網友指出，疑似在開車時使用手機，事後，王齊麟已將該則限動刪除，但網路上仍罵聲不斷，王齊麟今（15）日出席土銀表揚大會，針對「開車用手機」一事回應了。

有網友在Dcard發文，王齊麟在IG上傳一段駕駛視角的限時動態，畫面中可以看見，車外陰雨綿綿，王齊麟疑似忍不住抱怨剛洗完車就遇到雨天，於是無奈寫下「我剛洗車」。由於拍攝視角來自駕駛座位置，因此引發網友質疑，「究竟是他自己在開車時拍攝，還是由後座的人幫忙拍攝？」

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事後，王齊麟將該則限動刪除了，但仍有大批網友罵，「人開始飄了」、「金牌濾鏡破滅」、「他這一系列操作真的讓人好感滿滿掉到0」、「他是不是以為自己拿的是免死金牌？」「公眾人物在行車中拍攝影片，尤其是在大雨天氣下，真的非常不妥」、「真的飄了，明知現在做任何事都會被放大，還一天到晚搞事」。

根據《三立新聞網》報導，王齊麟今日出席活動，受訪時表示，「自己的言行上還是要多注意，好的地方繼續維持，不好的地方去做改進」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3000元罰鍰。

▼網友質疑王齊麟在開車時拍攝影片 。（圖／翻攝王齊麟IG）

