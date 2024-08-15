直擊／侯友宜「使用特權」變粉絲！　邀林郁婷、羅嘉翎在白T上簽名

▲《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷幫新北市長侯友宜在T恤上簽名。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（15日）下午3點舉辦《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會，包含拳擊金牌林郁婷、柔道選手連珍羚、體操選手丁華恬、跆拳道選手羅嘉翎、射箭雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒等人都到場。茶會現場，新北市長侯友宜笑稱他要使用「特權」，搖身變成最大粉絲，請選手及教練們在他的白色T恤上一一簽名。

為感謝奧運選手在運動場上的努力與奉獻，新北市政府今舉辦《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會。茶會上，侯友宜致贈特製應援毛巾，侯友宜表示，新北市有400多萬人口，他用感恩的心代表台灣、代表新北謝謝最棒的選手，也謝謝教練一路的陪伴，他深深一鞠躬感恩大家。這次奧運吸引了全台灣的民眾關心，讓運動賽事不分你我，一起為自己國家的選手加油。

侯友宜提到，這次的賽事他每場都看，包含射箭、體操、跆拳道、柔道、拳擊，他看了非常感動，看見選手們最勇敢、最漂亮的身影，他以各位為榮， 非常感恩，且「站在台上，就是一種成就」，大家花了10年，甚至更長的歲月拼取最高榮譽，非常了不起。

茶會尾聲，侯友宜靦腆表示，自己其實也是選手們的最大粉絲，今天希望可以「使用特權」，讓選手們在他的衣服上簽上名。最後脫去外套，身穿白T，邀請選手們在白T的正面簽下名，教練團則在白T後方簽下名。



