中颱「安比」打亂交通　華航明往返日本東京航班異動

▲中颱安比襲日，日本航空取消明天台北往返東京8航班。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第7號颱風「安比」在今（15日）增強發展為中度颱風，持續往日本關東地區移動，將帶來明顯雨勢，也影響到航班起飛，日本航空今宣布，明日取消台北往返東京共計8個航班。中華航空表示，8 月 16 日台灣往返東京成田、東京羽田航班異動。

中央氣象署指出，安比颱風在今上午8時增強為中颱，向北朝日本東南方海面移動，對台沒有影響。另一個颱風「悟空」已在下午減弱為熱帶性低氣壓，對台亦無影響。

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前中央氣象局長鄭明典表示，安比颱風環流對稱，強度緩慢增強，預期明後天會達強度高峰。天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，預測明天安比快速通過東京外海，為關東地區帶來強風豪雨，前往日本東京或回國確認航班訊息。

▲華航 8 月 16 日台灣往返東京成田、東京羽田航班異動。（圖／記者林敬旻攝）

日本航空宣布，8月16日取消台北往返東京部分航班，包括JL096松山-羽田、JL098松山-羽田、JL802桃園-成田、JL8664桃園-成田、JL097羽田-松山、JL099羽田-松山、JL809成田-桃園、JL8663成田-桃園，提醒旅客留意。

中華航空表示，受安比颱風影響，華航 8 月 16 日台灣（桃園、松山、高雄）往返東京成田、東京羽田航班異動。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。