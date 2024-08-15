能量還沒釋放完！　專家：日本近期可能再出現「規模7強震」

記者王佩翊／編譯

日本九州宮崎縣外海日向灘8日發生規模7.1地震，觀測到最大震度6弱。專家示警，未來在震源附近仍可能發生相同程度的大地震，因此呼籲民眾應該多加注意。

根據《全日本新聞網》報導，京都大學防災研究所宮崎觀測所助教山下裕亮表示，日向灘地區每30年就會發生規模7的大地震。而上一次則發生在1996年，當年10月和12月曾分別發生規模6.9、6.7的地震，這2次地震分別發生在相鄰的2條斷層。

8日發生在日向灘的地震震源十分接近1996年12月的地震，而該次地震的規模達到7.1，因此觀測所最初認為同時釋放了2條斷層的能量。然而事後分析了餘震情形以及斷層釋放能量的場所，懷疑8日的地震可能只是其中一條斷層的能量釋放。

也就是說，1996年10月的地震還未完全釋放能量。觀測所懷疑，在不久後的未來日向灘仍可能出現另一次與8日地震相同規模的大地震，甚至不排除引發海嘯，提醒居民加強防範措施，以應對可能的餘震。