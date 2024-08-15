日本正式解除南海海槽地震警報　旅宿業一周損失上億日圓

▲日本8日發生規模7.1地震後房屋倒塌，氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本氣象廳在首度發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」一周後，內閣府15日當地下午5時（台灣時間下午4時）正式宣布結束。只不過警報發布期間正值日本假期，不少旅客取消訂房，旅宿業者大失血，光是高知縣就損失超過1億日圓（約新台幣2192萬元）。

產經新聞、NHK等報導，由於並未觀測到地震活動、地殼變動的特別變化，所以南海海槽地震臨時情報已於下午5時解除。不過防災擔當大臣松村祥史表示，平時做好地震應對準備非常重要，例如重新確認家具固定情況、避難場所與避難路線確認等等。

首相岸田文雄已指示相關部會，接下來仍要持續發布關於日常防災對策資訊。官房長官林芳正在記者會上提到，雖然警報解除，但發生大規模地震的可能性並未消失，平時做好準備相當重要。

只不過在警報發布期間正值日本盂蘭節假期，依據高知縣飯店旅宿業者聯盟的調查，在9日至18日這10天期間共計9456人取消訂房，營業額減少約1億4300萬日圓。

對此，「足摺國際飯店」負責人感到相當無奈，因為截至8月底共有300人取消訂房，約600萬日圓業績就這樣沒了，「接下來的10月至11月是旅遊旺季，團客預約較多，希望在那時之前可以穩定下來」。另外，高知市中心老字號旅館「三翠園」也有700多人取消預定，損失超過1000萬日圓。