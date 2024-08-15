講師怒轟「前一天深夜才通知取消」　城市科大道歉：加強人員訓練

▲粉專版主Umav日前PO文批評城市科大突然取消演講。（圖／翻攝臉書／每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin）

記者許敏溶／台北報導

粉專版主Umav日前貼文指出，受邀到台北城市科大演講，但校方竟在前一晚深夜以「報名人數太少」取消活動，讓她發文怒罵：「我是什麼很賤的人嗎？」城市科大今（15日）公開致歉，指因同仁疏忽造成演講者的不便和不舒服，校方對此深感歉意，並再次向演講者致上誠摯的歉意，並會加強新進人員訓練，並充分尊重每一位演講者的時間和專業。

粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」日前發文透露，受到台北城市科大邀請演講，自己把時間排開，對方卻在演講前一天深夜告知，因為人數太少取消活動，讓她非常生氣，更因此怒罵：「我是什麼很賤的人嗎？」

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台北城市科大今天致歉，指每位講者都為培育學生帶來豐富的養份，學校向來感謝及珍惜講者對教育學生的協助。因為同仁疏忽造成演講者的不便和不舒服，校方對此深感歉意，並再次向演講者致上誠摯的歉意。

城市科大表示，校方將會加強新進人員的訓練，要求同仁執行演講教育活動時，務必有完善的規劃及提出正式的邀請函，充分尊重每一位演講者的時間和專業。