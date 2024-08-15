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台灣飛日本多個航班取消！安比颱風來襲　日本明取消619班機

▲▼台灣飛日多個航班取消！安比颱風來襲。（圖／記者王佩翊攝）

▲安比預計16日對日本影響最甚。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風安比正在朝日本東邊持續前進，預計16日對日本造成影響最大，目前東海道新幹線已經提前宣布16日將全面停駛東京至名古屋上下區間的列車。東北、上越、山形新幹線則是會有部分列車停駛。全日空與日本航空稍早也宣布取消16日共619個國內外航班，其中包含多個桃園東京來回航班。

根據《日本放送協會》報導，東海道新幹線宣布16日將「整日停駛」東京至名古屋區間的列車，名古屋至新大阪區間的希望號與光號列車也將停駛，但回音號列車調整為每小時上下行2班列車。山陽新幹線則確認全天停駛。

JR東海提醒，由於17日需要進行停駛後的檢查作業，因此當天的首班列車可能出現停駛或是大規模延誤的情況。

▲▼日本黃金周成田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前正值日本盂蘭盆節連假收假時期，交通取消嚴重影響日本民眾。（示意圖／達志影像／美聯社）

JR東日本也提前宣布，自16日上午11時起，東北新幹線將有11班列車停駛、上越新幹線5班、山形新幹線4班，共20班列車停駛。除此之外，東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、秋田新幹線以及山形新幹線其餘列車也可能因為今後的天氣情況出現延誤或是停駛。

全日空宣布，16日從羽田機場、成田機場起降的301個國內線與國際線航班確定取消，共有6萬4700人受到影響。

日本航空稍早也宣布，取消16日從羽田機場與成田機場起飛的318個國內線與國際線航班，共計4萬9500人受到影響。

東京地下鐵、JR東日本、東急電鐵、小田急電鐵則分別宣布，16日部分區間停駛。

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