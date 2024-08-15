高壓水柱噴傷肛門！日19歲男玩水上摩托車　「屁股爆血」進ICU

▲日本一名少年搭乘水上摩托車落海後，「屁股爆血」重傷送醫。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣知多市新舞子的海域14日發生一起水上摩托車事故，一名19歲少年和朋友搭乘同一輛水上摩托車，並在中途落海，然而男子落海後，雖然沒有明顯外傷，屁股卻大量出血，疑似肛門遭到水上摩托車的高壓水柱噴傷，至今仍在加護病房接受治療。

根據WJSM報導，名古屋海上保安部指出，3名18至19歲的年輕男女14日同乘一輛水上摩托車在海上遊玩，然而坐在最後一個的19歲少年卻在過程中突然消失，掉落海中。前排的2人發現後立即展開搜尋，最終在海面上找到他，並將他救上岸。

落海少年雖然表面沒有明顯外傷，但是屁股大量出血，因此被緊急送往醫院救治。然而他傷勢嚴重，至今仍在加護病房接受治療。

警方指出，當天駕駛水上摩托車的是一名18歲女性，2023年才剛取得駕照。名古屋海上保安部仍在調查此次事故的具體原因。

專家指出，正常情況下，從水上摩托車摔到海裡並不會導致屁股出血，因此推斷該名少年應該是在落海時遭水上摩托車的高壓噴射水柱擊中肛門，導致腸道和內臟受損。

事實上，2011年也曾發生類似事故，當時一名女性因為被水上摩托車的噴流直擊陰道，經搶救後仍不治身亡。

此次事故中3人均有穿著救生衣，但無法確定是否有穿戴其他防護裝備，例如潛水服。專家認為，如果少年當時有穿著潛水服，或許可以避免此次悲劇發生。