犯罪電影意外變「殺人教科書」　28歲女遭丈夫和小王聯手殺害





▲丈夫和小王聯手策畫，殺害女子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一名28歲女子遭人殺害，埋屍在森林中，然而警方調查發現，殺害她的凶手竟然是丈夫和男友，2人坦承，看了寶萊塢熱門犯罪電影Drishyam後，從中學習到如何掩埋屍體與逃脫警方追捕的內容，因此決定一起犯案。

當地警方12日表示，一名居住在恰蒂斯加爾邦卡比爾達姆(Kabirdham)的28歲女子，於上月22日被家人通報失蹤，警方後來發現她是遭到已經分居的29歲丈夫盧克許(Lukesh Sahu)，與26歲男友拉賈(Raja Ram Sahu)聯手殺害。

盧克許向警方坦承，3年前因為妻子外遇才會分居，妻子後來居住在岳父家中，由於2人之間育有3名小孩，所以對方每個月仍可以依法向他索取高額贍養費，讓他生活十分拮据。

現正與受害者交往的拉賈表示，他也是因為受不了一直被女友要錢，由於和盧克許本來就認識，發現2人都想擺脫女友，所以一起策畫凶殺案件。2人從案發1個月前開始制定計畫，期間看了電影Drishyam從中學習犯案相關知識後，於7月19日誘騙受害者到森林中聯手殺害。

警方表示，拉賈以單車約會為由把受害者騙到森林，盧克許後來也出現，2人將受害者勒死後，將遺體埋在山谷下、單車和手機扔到河中、死者身上飾品埋在村裡電線桿附近地下，警方目前已找到受害者遺體、單車、珠寶飾品等物證，案件正在調查中。