　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／秀泰集團二公子驚爆偷吃！同居小模傳豔照　正宮心碎怒告

▲▼【秀泰生活樹林店】秀泰集團 董事長 廖治德與副總經理 廖偉翔一同觀看4K超級巨幕 。（圖／翻攝自Facebook／來趣新北金發局）

▲秀泰影城集團二代廖偉翔傳出與小模過從甚密，遭正宮提告求償。（圖／翻攝自Facebook／來趣新北金發局）

記者黃宥寧／台北報導

震驚！全台第二大連鎖影城秀泰集團的二代副總經理廖偉翔，遭爆不顧已婚身份與長相甜美小模租屋同居，結婚10餘年的妻子意外發現小模豔照及親密合照等，心碎之下決定向法院提告求償200萬元，小三辯稱「不知道對方是已婚身份」，士林地院據關鍵證據判她須賠35萬元。然而，值得一提的是廖偉翔胞姊正是知名女星Linda（廖語晴）。

正宮聘請了「女星御用離婚律師」賴芳玉提起訴訟，主張她於2008年與廖偉翔結婚，婚後育有2名孩子，並為了照顧孩子長期在國外居住。意外的是，2020年小模介入了他們的婚姻，甚至與廖偉翔在北市內湖區租屋同居，親密行為還包括傳送視訊艷照、在過年期間賞花燈時臉貼臉合照，以及互拍熟睡照片等，這一切都超越了一般男女交往的界限，心碎請求200萬元精神慰撫金。

不甘示弱的小模也找律師抗辯說，根本不知道廖偉翔是有老婆，且正宮所提出她與廖偉翔間照片、往來電子郵件、手寫卡片及IG截圖、公證租約等證據，都是非法取得，侵害隱私權，不得作為訴訟證據。

▼影城千金女星其胞弟傳出婚外情。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Linda Liao 廖語晴）

法官認正宮所提證據都是從住家及丈夫手機、電腦、電子信箱檔案取得，均是為保護其配偶權及婚姻家庭生活圓滿而為蒐證，難認是屬無故及損害被告隱私權可言，且取得過程也未使用非法強暴脅迫手段等。

然而，再從小模2022年8月4日寫給廖偉翔的電子郵件內容，其中提到：「其實一切的結果我也要負責任」、「是我接受了你想要的方式去維繫感情」、「我相信寶貝很不捨、很掙扎、很傷心」、「但是我早就說過三角關係總有人必須受傷離去長痛短痛而已」、「也和老婆說聲抱歉」、「她也是這件事情上最無辜的受害者」。

▲▼ 秀泰影城 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲秀泰集團二代傳出外遇偷吃小模。（圖／記者黃宥寧攝）

從這些信件內容可見，小模在與廖偉翔交往期間，已經知道對方是已婚人士，信中提及的情感維繫方式及對三角關係的認知，顯示明白廖偉翔的婚姻狀況，故抗辯理由「不知廖偉翔已婚」顯然是事後卸責的辯解，故不採信。

法官審酌小模與廖偉翔交往期間非短，並同居，已逾越一般男女與異性交往程度之行為，使正宮婚姻圓滿破裂，致原告受有精神上痛苦非輕，判小模須賠35萬元。

ET快訊
快訊／民眾黨控漏報1817萬　端木正發聲了
獨／秀泰集團二公子爆偷吃！同居小模傳豔照
快訊／林郁婷霸氣聲明：已用金牌證明一切　不需對不友善言論提告
王彩樺大女兒解放比基尼！　辣露超深事業線
全紅嬋206萬元僅第6　中國奧運獎金排名公開
醫師罹漸凍症缺氧亡　看護判賠724萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白天才去地檢署…家暴男「5F墜1F」差點壓傷路人！全身骨折送醫亡

肢體擦撞爆衝突！花蓮「5打2」　1男全身傷+腹部中刀送醫

獨／秀泰集團二公子驚爆偷吃！同居小模傳豔照　正宮心碎怒告

假釋男幫打海洛因！女刺青師昏迷遭丟包路邊2天亡　判關賠431萬

電信詐騙案去年增50%！台高檢攜手中信銀　遏止可疑人頭帳戶

彰化玩具店涉販賣禁售模擬槍　業者夫妻辯「客人寄放」

善心男見鳥屍躺路上...三角錐擺後方警戒　害騎士摔車又挨撞

快訊／未成年私密片再增41少女受害！　黃子佼現身北院出庭答辯

分心釀禍！台中22歲男駕車衝撞飲料攤+2車　路人全看傻

快訊／台南工廠火警　3人吸入「硫酸亞錫」意識模糊送醫

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

河北彩伽來台喊話「握手男粉絲」　七澤米亞揪櫻空桃合拍「姊妹丼」

白天才去地檢署…家暴男「5F墜1F」差點壓傷路人！全身骨折送醫亡

肢體擦撞爆衝突！花蓮「5打2」　1男全身傷+腹部中刀送醫

獨／秀泰集團二公子驚爆偷吃！同居小模傳豔照　正宮心碎怒告

假釋男幫打海洛因！女刺青師昏迷遭丟包路邊2天亡　判關賠431萬

電信詐騙案去年增50%！台高檢攜手中信銀　遏止可疑人頭帳戶

彰化玩具店涉販賣禁售模擬槍　業者夫妻辯「客人寄放」

善心男見鳥屍躺路上...三角錐擺後方警戒　害騎士摔車又挨撞

快訊／未成年私密片再增41少女受害！　黃子佼現身北院出庭答辯

分心釀禍！台中22歲男駕車衝撞飲料攤+2車　路人全看傻

快訊／台南工廠火警　3人吸入「硫酸亞錫」意識模糊送醫

四川2800公尺高原始森林拍到「白色瑞獸」　20秒高清影片洩出！

白天才去地檢署…家暴男「5F墜1F」差點壓傷路人！全身骨折送醫亡

才預告熄燈！宜蘭味芳老闆「驚傳病逝」　親友闢謠：醫院治療中

《小時光》林一被爆「海邊摟女看日落」　畫面曝光…粉絲秒指認身份

是智商稅還是真養生？　專家：「中藥餐飲」噱頭大於成效

快訊／被民眾黨控漏報1817萬還擅自調節　端木正發聲：均依法處理

被訊息轟炸！林郁婷「成功接力奪金」：我們台灣見啦

付款170萬買特斯拉「擔憂無法交車」　好市多：全力協助會員

外商加快撤離中國？　Q2直接投資淨流出148億美元

「KIA旗艦房車」小改款升級　4動力折合新台幣88.4萬起

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

黃子佼不只7部未成年性影像！還有41人受害　年紀最小僅國小

獨／24歲韓男來台旅遊亡　計程車上倒下猝死

台北郵局男公款買便當　吃了10個月忘記補回慘了

38周孕婦浴室暈倒大出血不治　相驗結果曝

柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案

即／24歲韓男來台旅遊猝死　相驗結果曝

快訊／再增41少女受害！黃子佼現身北院出庭

婦慘遇丈夫及子猝逝　獨走淡水河遭救

更多熱門

相關新聞

強盜犯丟麥砸女檢座嗆「操你X」下場曝

強盜犯丟麥砸女檢座嗆「操你X」下場曝

士林地院今年5月底宣判一件加重強盜案，孰料在押被告王煥宇聽到自己被判8年有期徒刑，當庭踹飛桌子再拿麥克風朝公訴余姓檢察官猛砸，失控怒吼「司法不公！操你X」等語，最後出動多名法警才將人押回候審室。士林地檢署今（12）日偵結，依妨害公務等罪起訴，建請法院審酌被告僅因不滿判決結果，對公務員施暴，從重量刑。

獨／餐飲大亨爆婚變首現身曝：不想離婚

獨／餐飲大亨爆婚變首現身曝：不想離婚

《餘生一年的我》獲高分評價　

《餘生一年的我》獲高分評價　

小四生被同學推一把斷2顆牙　家長怒告求償

小四生被同學推一把斷2顆牙　家長怒告求償

兄妹檔淚訴爸外遇持刀砍殺　法院支持免扶養

兄妹檔淚訴爸外遇持刀砍殺　法院支持免扶養

關鍵字：

士林地院秀泰影城電影小模損害賠償

讀者迴響

熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

克莉芙教練認了　「染色體問題」讓她崩潰

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面