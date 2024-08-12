印度女醫下體爆血慘死！　男志工「先殺人後性侵」洩慾完回家爽睡

▲ 羅伊被捕畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一名實習女醫師在院內遭人殺害後性侵屍體，兇嫌已經被捕，而他犯案後竟若無其事回家睡覺，隔天起床洗衣服湮滅證據，但他的鞋子上仍留下血跡。這起事件點燃醫界怒火，連續3天罷工抗議，要求當局嚴懲。

NDTV報導，死者在加爾各答RG Kar醫院會議廳遇害，遺體於9日上午被發現，初步驗屍顯示她的眼睛、嘴巴和私處都在出血，左腿、頸部、右手、無名指及嘴唇也有傷痕。一名警官透露，間接證據顯示她可能是先被殺害後才遭到性侵。

男嫌羅伊（Sanjoy Roy）10日被捕，他平時擔任志工，過去經常拜訪這間醫院。警官指出，他犯案後便返回住處睡覺，9日白天很晚才起床，洗衣服銷毀證據，但警方搜查後仍在他的鞋子上發現血跡。

死者的可怕遭遇令醫界憤怒，初級醫師（junior doctor）連續3天罷工抗議，影響西孟加拉邦政府醫院服務。該市警察局長高雅爾（Vineet Goyal）11日為此在3天內二度到訪醫院，和初級醫師會談，強調警方調查公開透明，呼籲勿散播謠言。

高雅爾也提到，目前沒有證據顯示男嫌有共犯，不過警方目前仍在等待最終驗屍報告，同時正訊問8日晚間至9日上午的值班人員，以及調閱監視器影片。

但參與示威的初級醫師宣稱，將會繼續罷工下去，停止提供緊急及非緊急醫療服務，直到當局提出他們滿意的方案，解決他們的安全要求為止。為填補罷工造成的人力短缺，邦衛生部門11日取消所有高級醫師休假，要求返回醫院上班。

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）誓言讓兇手被判死刑，與此同時，警方11日在醫院部署一支特遣隊，禁止沒有身分證明者進入醫院，以確保醫療人員安全。院方也開除2名急診室保全，因為他們怠忽職守導致死者遇害。