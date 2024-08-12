嚴禁騙砲！印度制定新法　「發生性行為後不結婚」最高可監禁10年

▲印度明文規定，以承諾婚姻「騙砲」後分手的男子將被處以10年監禁。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度最近通過新法，規定向女性承諾婚姻，並在發生性行為後拋棄對方的男性，最高可面臨10年監禁，以打擊印度常見的「騙砲」手段，然而新法的實施細節及有效性卻在當地引發廣泛討論。

據CNN報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）7月初引入的這項新刑法第69條明確指出，若男性在沒有任何結婚意圖的情況下，承諾與女性結婚，或通過虛假承諾職業發展、用假身份誘騙女性發生性行為，將面臨嚴厲懲罰。

報導稱，類似案件在印度社會中層出不窮。此前，不少印度女性就曾因男性利用婚姻承諾誘騙她們發生性行為，而將男性告上法庭。然而，印度法院在過去的判決中對類似案件態度不一，導致這項新法的實施引發質疑。

Trapping women using fake identity is a crime under new criminal law: Amit Shah in Lok Sabha pic.twitter.com/ONLH9Dl8Dp — OpIndia.com (@OpIndia_com) December 20, 2023

例如，在2019年的一個案件中，印度最高法院就曾針對一名男子在戀愛關係破裂後被控性侵的案件做出了無罪判決，理由是婚姻障礙明顯，女性自願維持關係。相反，同年發生的另一起案件中，一名男子因背棄婚姻承諾而被判處10年監禁，顯示司法系統對「承諾婚姻」的認定存在不同解讀。

法律辯護律師塔西迪基（Tanvir Siddiki）表示，儘管新法試圖將「婚姻承諾」案件與性侵案區分開來，但其定義範圍仍不夠清晰，因此在實務上還是難以區分。

法律倡導者克里希納（Gopal Krishna）則指出，要證明一個人的意圖非常困難，且新法未來不再要求對受害者體檢，使得檢方在證明性剝削方面面臨挑戰，擔憂新法將舉證的責任轉移到了受害者身上

報導稱，雖然新法被視為賦予女性權力的一步，但也有年輕人質疑這項法律在現代印度的相關性，認為隨著印度社會對性行為和婚姻態度的轉變，新法是否仍然必要值得探討。此外，社會上也有人擔心該法律可能會被濫用來對付男性。