嚴禁騙砲！印度制定新法　「發生性行為後不結婚」最高可監禁10年

▲印度明文規定,以承諾婚姻「騙砲」後分手的男子將被處以10年監禁。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

印度最近通過新法,規定向女性承諾婚姻,並在發生性行為後拋棄對方的男性,最高可面臨10年監禁,以打擊印度常見的「騙砲」手段,然而新法的實施細節及有效性卻在當地引發廣泛討論。

據CNN報導,印度總理莫迪(Narendra Modi)7月初引入的這項新刑法第69條明確指出,若男性在沒有任何結婚意圖的情況下,承諾與女性結婚,或通過虛假承諾職業發展、用假身份誘騙女性發生性行為,將面臨嚴厲懲罰。

報導稱,類似案件在印度社會中層出不窮。此前,不少印度女性就曾因男性利用婚姻承諾誘騙她們發生性行為,而將男性告上法庭。然而,印度法院在過去的判決中對類似案件態度不一,導致這項新法的實施引發質疑。

Trapping women using fake identity is a crime under new criminal law: Amit Shah in Lok Sabha pic.twitter.com/ONLH9Dl8Dp