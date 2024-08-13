19歲男玩命挑戰「連續12天不睡覺」打破世界紀錄　粉絲嚇到報警

▲男子挑戰多天不睡，引發救護車與警車到場關切。（圖／翻攝自X／NormeNorme）

記者李振慧／綜合報導

澳洲19歲男子諾米(Norme)在YouTube上擁有超過120萬粉絲，近來他在網路上挑戰連續多天不睡覺，成功創下將近12天沒睡的誇張紀錄，同時打破金氏世界紀錄，然而連續多天不睡覺也對他的身體狀態造成嚴重影響，目前挑戰影片已經遭到網路平台下架。

19歲男子諾米為了打破金氏世界紀錄，在網路平台上挑戰連續12天不睡覺，並且將挑戰畫面直播，最後達成長達264小時 56分鐘的清醒紀錄，打破17歲男子加德納(Randy Gardner)在1964年創下的264小時24分鐘紀錄，在網路上引發關注。

諾米雖然在網路上成功保持清醒，但粉絲發現他的健康狀態看起來愈來愈糟，擔心他可能發生生命危險紛紛報警，所以在挑戰即將接近尾聲前幾天，有救護車與警車在他家門外待命。

諾米達成挑戰時，線上直播人數高達9千多人，不過影片最後因為違反平台政策被下架。醫學專家也對諾米的玩命行為提出警告，「這種挑戰太瘋狂了，一般人一但失眠，平均壽命只有3個月至3年，而且沒有任何方式可以治療」，痛批他的行為宛如慢性自殺。

17歲男子加德納於1964年創下連續最多天不睡覺的紀錄後，雖然有其他挑戰者打破他的紀錄，但由於金氏世界紀錄組織擔心參加者長期不睡覺會發生不當影響，宣布不再保留相關挑戰紀錄。