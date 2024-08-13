巴西客機墜毀62人罹難　女傳「最後自拍照」爆：飛機老舊我好怕

▲母親向媒體透露，女兒生前最後訊息。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西航空公司Voepass Airlines一架客機9日墜毀，造成機上62人一同身亡。機上一名23歲女乘客在飛機墜毀前便有不好預感，害怕地在家庭群組中不斷向母親尋求安慰，並傳送了最後一張自拍照。

VoePass 2283號航班，9日上午預計從卡斯卡韋爾市(Cascavel)飛往瓜魯柳斯市(Guarulhos)途中，突然在空中旋轉並且急速下墜，最後墜毀在當地一處社區，機上62名乘客與機組人員全數身亡。

23歲女子羅莎娜(Rosana Xavier)也在事故中身亡，母親向媒體透露，女兒在事故發生前便有不好的預感，在群組中告訴她，「飛行時間要2小時，我們要冒著雨抵達，我非常害怕這次飛行，我發誓，這架飛機很老舊」。

羅莎娜1分鐘後又傳訊給母親，「座位也壞了，充滿混亂」，並傳送了一張自拍照。母親表示，她試圖安慰女兒，建議女兒讀聖經讓自己冷靜下來，後來當她得知飛機失事的消息時痛不欲生。

當地媒體報導，當局已找出機上62具遺體，但目前只指認出17名罹難者身分，其中包含飛機駕駛員羅馬諾(Danilo Romano)和副駕駛員德.席爾瓦(Humberto de Silva)，飛機失事原因仍在調查中。