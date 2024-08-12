巴西客機「空中死亡旋轉」墜民宅62死　男乘客機場喝咖啡意外逃死

▲男乘客因為喝咖啡沒搭上飛機。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西航空公司Voepass Airlines一架班機9日在飛往聖保羅市機場途中墜毀，機上62人全數身亡。一名男乘客透露，他原本也計畫搭上同班機，因為在機場喝了一杯咖啡導致自己沒趕上班機，結果意外被救了一命。

男乘客阿西斯(Adriano Assis)表示，他原本計畫9日上午11時56分，搭乘從卡斯卡韋爾市(Cascavel)飛往瓜魯柳斯市(Guarulhos)的VoePass 2283號航班，前一晚在醫院剛值完晚班的他，上午9時40分抵達機場時在櫃檯沒看到工作人員，所以他決定先去喝杯咖啡打發時間。

#SaoPaulo | Adriano Assis pudo ser uno de los muertos del avión la aerolínea Voepass que se estrelló en unas casas de Sao Paulo, Brasil, pero se le pegó la cobija y perdió el vuelo.



“Me quedé arriba, tomé mi café, esperé, el micrófono no decía nada, los paneles tampoco decían… pic.twitter.com/D2u0o6kOxa — Noticias Reales (@NoticiasRSV) August 10, 2024

阿西斯表示，上午10時40分他前去櫃檯想要辦理登機時，卻被工作人員告知已經超過辦理時間，對方拒絕讓他登機，「我當時拼命和工作人員吵，結果他就這樣救了我的命，如果他沒有盡責做他的工作，也許我今天已經不在了」。

當地媒體報導，航班飛往聖保羅市郊區附近時，飛機突然失控在空中旋轉並且急速墜落，最後撞進當地一個住宅社區，造成機上62人全數身亡，其中包含58名乘客與4名空服人員，目前機上黑盒子已被發現，正在調查飛機失事原因。