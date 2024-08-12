約會看電影「手機狂響」超煩　女發現通知驚嚇中460萬大獎

▲女在看電影時收到中獎通知。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子與丈夫在電影院看熱門新片《死侍與金鋼狼》時，身上手機一直狂響，讓她覺得很煩所以沒有當下接起，事後檢查電話語音留言與電子信箱後發現，自己竟然和7名民眾一起中了100萬英鎊大獎（約台幣4,138萬元），每人可獲得約11多萬英鎊。

居住在泰恩河畔布萊登(Blaydon-on-Tyne)的二寶媽克莉絲汀(Christina)，因為親戚購買彩券Postcode Lottery中了2千英鎊（約台幣8.2萬元），所以也跟著購買彩券試試手氣，沒想到看電影時被通知中獎。

New Post: I won £111k on lottery but ignored it because I was on a DATE.. I’d have lost whole lot if it wasn’t for crucial check https://t.co/xjDGGVL5xs pic.twitter.com/WM0iYlm6E0 — Amazing Deals UK (@AmazingDealUK) August 11, 2024

克莉絲汀表示，當天她特別把2名小孩託人照顧，和丈夫一起外出約會看電影時，身上手機一直狂響，事後才發現是中獎通知，「他們一直不斷打給我，我事後檢查語音留言和信箱，發現這不是惡作劇，這會改變我們的生活」。

克莉絲汀事後發現，她和7名民眾一起中了100萬英鎊大獎，平分後每人約可獲得111,111 英鎊（近台幣460萬元），「一切感覺很不真實，但我也為其他中獎人感到高興」，計畫把部分獎金用來慶祝即將到來的10周年結婚紀念日。