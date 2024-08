約會看電影「手機狂響」超煩　女發現通知驚嚇中460萬大獎

▲女在看電影時收到中獎通知。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子與丈夫在電影院看熱門新片《死侍與金鋼狼》時,身上手機一直狂響,讓她覺得很煩所以沒有當下接起,事後檢查電話語音留言與電子信箱後發現,自己竟然和7名民眾一起中了100萬英鎊大獎(約台幣4,138萬元),每人可獲得約11多萬英鎊。

居住在泰恩河畔布萊登(Blaydon-on-Tyne)的二寶媽克莉絲汀(Christina),因為親戚購買彩券Postcode Lottery中了2千英鎊(約台幣8.2萬元),所以也跟著購買彩券試試手氣,沒想到看電影時被通知中獎。

New Post: I won £111k on lottery but ignored it because I was on a DATE.. I’d have lost whole lot if it wasn’t for crucial check https://t.co/xjDGGVL5xs pic.twitter.com/WM0iYlm6E0