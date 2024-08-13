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陸電商Temu低價進軍泰國　總理：採取更嚴格的稅收措施

▲Temu泰國站已上線，恐影響當地市場價格。（圖／路透）

▲Temu泰國站已上線，擔憂影響當地市場價格。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

擁有中國電商龍頭「拼多多」與海外銷售平台Temu的PDD Holdings宣布，Temu將進軍東南亞市場，近日已順利在泰國站上線。泰國產業界相關人士憂心大量低價商品會透過平台流入市場，對本地產業造成衝擊。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）〉表示，會採取更嚴格的稅收措施來避免問題發生。

根據《曼谷商業新聞（BangkokBiz News）》報導，中國電商海外銷售平台Temu泰國站已上線，平台直接從中國製造商銷售產品，不需透過中間商抽成，且中國製造商的產量大，能壓低價格販售，擔憂會影響當地市場價格，造成泰國本地企業和消費者福利的問題。

泰國副總理兼商務部長蓬譚（Phumtham Wechayachai）指出，泰國政府絕不會實施貿易壁壘、關稅來處理這些問題，因為中國是泰國農產品主要的出口地，如果泰國對中國產品設置貿易壁壘，這些出口到中國的產品最終可能會面臨報復措施。

泰國議員薩哈薩瓦（Sahassawat Kumkong）則認為，政府只是拒絕採取反對行動，避免大量湧入的廉價中國製造產品，「泰國政府必須接受這個事實，中國資本湧入（泰國和其他國家）是一個真正的問題。」

泰國電子交易發展局（ETDA）發布的數據顯示，2022年泰國電商價值達到5.43兆元泰銖（約新台幣5兆元）；2023年為5.96兆元泰銖（約新台幣5.5兆元），最受歡迎的銷售管道是電商市場和社交商務。

泰國電商專家帕武（Pawoot Pongvitayapanu）指出，Temu進駐泰國將引起新一波的價格戰，短期內看起來對消費者有利，但長期來說將傷害泰國的中小企業。

面對各方質疑，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，政府正在研議，是否採取更嚴格措施以應對進口貨品，確保泰國網路與實體銷售的所有進口產品，都受到法律監管，會要求各單位調查Temu的運作，是否遵守泰國法律與稅務問題，以保護消費者和公平競爭。

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