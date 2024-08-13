爽玩滑翔傘後拒買單！印度遊客揮拳揍店家　普吉島上扭打一團

▲一群印度遊客在普吉島與當地經營者發生肢體衝突，下同。（圖／翻攝自Khaosod）

記者葉睿涵／編譯

泰國著名旅遊景點普吉島12日有一名印度遊客在享受滑翔傘服務後，拒絕支付約定的費用，而與當地經營者發生肢體衝突。雙方人馬在海灘上演全武行的畫面隨後在網上流傳，引發網友熱議，而警方目前也已介入調查。

綜合泰媒報導，這起衝突起因於一名印度遊客對普吉島的滑翔傘活動感到不滿，以「體驗未達預期」為由，拒絕支付事先約定好的2000泰銖（約新台幣1846元）費用，僅願支付1000泰銖（約新台幣923元），引發滑翔傘經營者的不滿，雙方爭執不下，最終爆發肢體衝突。

這起事件的經過被附近遊客錄下後上傳網路，引發大批網友的評論和轉發，紛紛要求當局嚴肅處理。從現場畫面可見，遊客與滑翔傘經營者爆發衝突後，當場就在海灘上發生口角，期間還有人朝對方拳打腳踢，導致雙方人馬扭打成一團，還有人嘗試用物品砸向對方。

隨著影片在網上傳開，普吉島旅遊警察與當地警方於12日下午前往案發現場展開調查，並向滑翔傘經營者Boat了解情況。Boat坦言，事發當時，他試圖用手機錄下這群拒絕付費的遊客樣貌，以警告同業，不料衝突卻進一步升級，最終演變成了肢體暴力。

警方透露，截至目前為止，遊客與經營者雙方皆未向警方報案，因此當局尚未採取進一步法律行動。警方暫時只對當地經營者發出警告，要求他們在未來的經營中提高警惕，以避免類似事件再次發生。