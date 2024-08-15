要美不要命！少女掛車廂外美美擺拍　下秒「腦撞電線桿」摔落車外

▲泰國少女為了拍影片，竟將身體懸掛在火車車廂外，而遭路邊電線杆撞擊頭部摔落月台。（圖／翻攝FB／ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย）

圖文／CTWANT

泰國鐵路日前發生一起行車事故，一名19歲少女為了拍攝唯美影片，竟然將身體懸掛在車廂外，當她沉迷於在鏡頭前搔首弄姿時，遭路邊電線杆撞擊頭部，隨後脫力摔落月台。不幸中的大幸是，當時列車已經即將進站，車速並不快，因此撞擊沒有對少女的腦部造成永久性傷害。

綜合泰媒報導，這起事件發生在5日下午，一班從南部那拉提瓦府（Narathiwat）雙溪哥樂（Sungai Kolok）駛往那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）的列車上。

根據泰國國家鐵路局公布的影片，網路流傳的影片，一名19歲女乘客為了拍照來到行進中的車廂門口，隨即轉身將身體探出車廂外擺出姿勢，讓攝影師記錄下畫面。沒想到下一秒，少女的後腦勺就被側面迎來的電線杆狠狠砸中，讓她的腦袋都偏轉成誇張的90度。少女瞬間脫力，在車廂外掙扎了幾秒，隨即摔落月台。

泰國國家鐵路局表示，少女事後被緊急送往附近的醫院，檢查後發現她的頭部腫脹且有瘀傷，但大腦並未發生永久性的嚴重傷害。

不過，泰國國家鐵路局（SRT）13日將整起事件的影片與經過公布在臉書，不僅嚴厲譴責了少女的行為可能造成殘疾或死亡，同時也鄭重警告，鐵路公司會以安全為最高目標提供乘客服務，但如果乘客自己主動做出這類危險行為，將會被驅逐下車。

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