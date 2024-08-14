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快訊／泰國總理賽塔被免職！上任不到1年　憲法法院裁定內閣人選違憲

▲▼今年首批免簽中國遊客25日抵達曼谷，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親自到機場迎接。（圖／CFP）

▲泰國總理賽塔上任不到1年就慘遭罷免。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）此前因任命一位曾被判入獄的前律師進入內閣，遭多名議員質疑違反憲法。當地憲法法院8月14日做出裁決，以5：4的投票結果認定賽塔的行為違法，宣布罷免賽塔的總理職務，而泰國內閣也將隨之解散，令泰國再次陷入政治動盪。

綜合CNN與路透社報導，今年4月，泰國內閣進行小幅改組時，賽塔任命了其顧問皮奇（Pichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。然而，皮奇2008年卻因為捲入前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的貪污案，而被判處6個月有期徒刑。

今年5月16日，40名前上議員向憲法法院上呈請願書，認為賽塔在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，要求憲法法庭裁定賽塔是否適任，而皮奇則在前上議員們提出請願後請辭下台。憲法法庭8月14日就此案做出裁決，認定賽塔已嚴重違反道德準則，宣布罷免其總理職務，讓賽塔成為16年來第4位被法院裁定免職的總理。

泰國《民族報》早前分析，若法院強制解除賽塔的職務，泰國就可能出現2個局面。其一是現任內閣變成看守內閣，選出其中一名副總理為看守總理，並按憲法權力接單國會；其二則是看守內閣根據憲法權力選出新總理。

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