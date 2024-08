快訊／泰國總理賽塔被免職！上任不到1年　憲法法院裁定內閣人選違憲

▲泰國總理賽塔上任不到1年就慘遭罷免。(圖/VCG)

泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)此前因任命一位曾被判入獄的前律師進入內閣,遭多名議員質疑違反憲法。當地憲法法院8月14日做出裁決,以5:4的投票結果認定賽塔的行為違法,宣布罷免賽塔的總理職務,而泰國內閣也將隨之解散,令泰國再次陷入政治動盪。

綜合CNN與路透社報導,今年4月,泰國內閣進行小幅改組時,賽塔任命了其顧問皮奇(Pichit Chuenban)擔任總理辦公室部長。然而,皮奇2008年卻因為捲入前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)的貪污案,而被判處6個月有期徒刑。

