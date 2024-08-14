快訊／泰國總理賽塔被免職！上任不到1年　憲法法院裁定內閣人選違憲

▲泰國總理賽塔上任不到1年就慘遭罷免。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）此前因任命一位曾被判入獄的前律師進入內閣，遭多名議員質疑違反憲法。當地憲法法院8月14日做出裁決，以5：4的投票結果認定賽塔的行為違法，宣布罷免賽塔的總理職務，而泰國內閣也將隨之解散，令泰國再次陷入政治動盪。

綜合CNN與路透社報導，今年4月，泰國內閣進行小幅改組時，賽塔任命了其顧問皮奇（Pichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。然而，皮奇2008年卻因為捲入前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的貪污案，而被判處6個月有期徒刑。

Srettha Thavisin loses his post as prime minister of Thailand because the Constitutional Court believes he breached the code of ethics by appointing Pichit Chuenban as PM’s Office minister despite his jail record. Srettha’s removal comes in response to a petition filed with the… pic.twitter.com/FhP40c1QaJ — Thenationthailand (@Thenationth) August 14, 2024

今年5月16日，40名前上議員向憲法法院上呈請願書，認為賽塔在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，要求憲法法庭裁定賽塔是否適任，而皮奇則在前上議員們提出請願後請辭下台。憲法法庭8月14日就此案做出裁決，認定賽塔已嚴重違反道德準則，宣布罷免其總理職務，讓賽塔成為16年來第4位被法院裁定免職的總理。

泰國《民族報》早前分析，若法院強制解除賽塔的職務，泰國就可能出現2個局面。其一是現任內閣變成看守內閣，選出其中一名副總理為看守總理，並按憲法權力接單國會；其二則是看守內閣根據憲法權力選出新總理。