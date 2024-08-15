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賽塔遭泰國憲法法庭解除職務　國會擬16日選新總理

▲▼泰國總理賽塔．塔維辛（Srettha Thavisin）。（圖／路透）

▲泰國總理賽塔遭憲法法庭解除職務後，國會眾議院預定在16日舉行會議選出新總理。（圖／路透）

文／中央社

泰國總理賽塔14日遭到憲法法庭解除職務，國會眾議院預定在16日舉行會議選出新總理。聯合政府的各黨國會黨鞭15日將舉行會議，推舉新總理的候選人。

賽塔（Srettha Thavisin）4月內閣改組時任命了他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長，遭前參議員檢舉違反憲法中關於道德的規範，憲法法庭9位大法官14日下午以5票對4票裁定賽塔違憲並解除他的總理職務。

國會眾議院秘書長阿帕（Arpath Sukhanunth）表示，議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）14日傍晚向所有眾議員發出通知，16日早上舉行會議選出新總理。

目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半也就是247票支持。以賽塔所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席。

總理候選人必須是去年國會大選中已向選委會登記成為總理候選人的人選。

目前較有可能的人選包括為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、為泰黨總理候選人猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）、泰自豪黨（Bhumjaithai）黨魁及副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）以及公民力量黨（Palang Pracharath）黨魁普拉威（Prawit Wongsuwon）。

聯合政府的各黨國會黨鞭15日早上將舉行會議，決定要推舉誰擔任總理候選人。呼聲頗高的阿努廷14日接受記者訪問表示，他沒有想到競選總理，為泰黨做為11黨聯盟內眾議員席次最多的政黨，應該負責領導政府。

暫代總理職務的副總理普譚（Phumtham Wechayachai）15日下午將舉行臨時內閣會議，討論如何應對當前局勢。

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